Zaltbommel aan de slag met plan van aanpak voor verwarde personen

De adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel adviseert de gemeente om met een plan van aanpak te komen voor mensen die verward gedrag vertonen. Dat schrijven zij in een brief: 'We maken ons zorgen over het gebrek aan voortvarendheid.'

door Esther Hendriks

Volgens de adviesraad is het conceptplan dat er nu ligt nog te vaag en is het niet duidelijk wat van de politie, buurtteams, de GGZ, en wooncoöperaties wordt verwacht wanneer een inwoner de grip dreigt te verliezen. Het is volgens de adviesraad tijd dat de gemeente de plannen concreet maakt en een beleid vaststelt.

Zo wil de adviesraad voorkomen worden dat de gemeente achter de feiten aanloopt. De landelijke overheid gaf namelijk alle gemeenten in Nederland de opdracht om voor oktober 2018 een plan op te stellen en die vervolgens te gaan realiseren. In verschillende gemeenten in Nederland wordt al aan een plan van aanpak gewerkt.

'Realiseren dat we niet alles kunnen oplossen'

Volgens Leen van Leersum, voorzitter van de adviesraad, is het niet zo dat er in de Bommelerwaard uitzonderlijk veel verwarde mensen zijn. Dat de adviesraad bovenop het onderwerp zit komt mede omdat Van Leersum ook voor een landelijke organisatie werkt die actief meedenkt over de problematiek.

Van Leersum: 'De eerlijkheid gebied te zeggen dat iedereen in de adviesraad zo zijn stokpaardje heeft.' Zijn kennis over het onderwerp maakt hem ook realistisch. 'Het is een lastig vraagstuk, het is de uitdaging om alle instanties om de persoon heen met elkaar samen te laten werken. We moeten ons realiseren dat we niet alles kunnen oplossen.'

Voorkomen beter dan genezen

Het moet volgens van Leersum duidelijker worden hoe politie, GGZ, buurtteams en woningcoöperaties samenwerken. Vooral de buurtteams zijn volgens de voorzitter belangrijk. 'Zij zijn de eerste die gedrag signaleren.'

De buurtteams krijgen meldingen binnen van bijvoorbeeld een huisarts, buurvrouw of de cliënt zelf. Die meldingen kunnen over van alles gaan: financiële problemen, eenzaamheid, stress of psychische klachten.'

De signalen zijn volgens Van Leersum belangrijk omdat daarmee voorkomen kan worden dat iemand in een negatieve spiraal terechtkomt. 'Zorgen over schulden leidt weer tot stress, zo kan het snel gaan.'

Aansluiten bij regio Oost-Brabant

In een reactie laat de gemeente weten aan de slag te gaan met het advies. 'We gaan ons nu op dit advies beraden. In de komende maanden wordt er meer duidelijk over hoe we dat opvolgen', laat een woordvoerder weten.

Samen met de gemeente Maasdriel zegt Zaltbommel zich aan te willen sluiten bij het plan van aanpak van de regio Oost-Brabant. Het afgelopen jaar is daar in werkgroepen gekeken hoe vervoer en acute opvang verbeterd kunnen worden.

Wijkagent en buurtteam blij met het advies

Wijkagent Hendrik Rietstra laat op Twitter weten blij te zijn met het advies. Ook het buurtteam Zaltbommel reageert aan de telefoon voorzichtig positief. Al geeft een medewerker aan dat er een groot probleem blijft liggen. De wachtlijsten bij de GGZ. 'De wachttijd is lang, in de tussentijd dat iemand verward gedrag vertoont moeten wij die persoon begeleiden.'

Mankracht blijft volgens hen een groot probleem.

Het onderwerp 'verwarde personen' kreeg veel aandacht nadat in 2014 voormalig minister Els Borst vermoord werd en er onderzoeken en rapporten werden gemaakt waarin het aantal verwarde personen in kaart werd gebracht. Vorig jaar kreeg de politie in Gelderland en Overijssel 15.000 meldingen van verward gedrag. Het aantal personen dat weleens verward gedrag vertoont neemt al jaren toe. Volgens deskundige komt dat door de afname van zorg op locatie.

