Staatsbosbeheer en provincie verkopen natuur, Partij voor de Dieren start 'woudfunding'

Wie altijd al eens zijn eigen stukje natuur had willen hebben, moet nu z'n kans grijpen. Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland gooien in totaal 600 hectare natuur in de verkoop. De Partij voor de Dieren vreest echter dat zo natuur verdwijnt en wil zelf grond opkopen via 'woudfunding'.

Een dicht stuk bos bij Beekbergen, een houtwal bij Didam of een stuk weiland langs de A15 bij Echteld. Al met al 170 percelen verspreid over Gelderland staan te koop. Staatsbosbeheer doet 400 hectare weg, de provincie 200 hectare.

Er is één voorwaarde: wie de grond koopt, moet ervoor zorgen dat de natuur er behouden blijft. 'Het doel is om de natuur in Gelderland te vergroten en te versterken. Die 400 hectare is nu erg versnipperd. Met de opbrengsten kunnen wij een deel van de gebieden van de provincie overnemen. Wij willen vooral percelen terug op de Veluwe en rondom de grote rivieren', zo licht woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer toe.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

De kaart met daarop de percelen die te koop staan. Bron: grondruilgelderland.nl

Efficiënter beheer en beter voor natuur

Op die manier hoopt Staatsbosbeheer natuurgebieden te vergroten en beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit is niet alleen efficiënter beheren, maar ook beter voor de natuur zelf omdat leefgebieden groter worden of met elkaar verbonden kunnen worden.

De provincie Gelderland verkoopt 200 hectare grond. 'Voor de provincie is dat heel gebruikelijk. Wij beheren geen natuur. Wij kopen grond aan, wat we willen inrichten als natuur. Als we dat gedaan hebben, dan verkopen we het weer', vertelt een woordvoerder daar.

Toch betekent het niet dat je met je nieuwe stukje grond kan doen wat je wil. De verkoopakte gaat gepaard met een boel voorwaarden met als gemeenschappelijk doel: de natuur moet natuur blijven.

'Je raakt natuur kwijt'

Precies daar heeft de Tweede Kamer-fractie van de Partij voor de Dieren weinig vertrouwen in. 'Het is de verkeerde volgorde: Staatsbosbeheer verkoopt grond zonder te weten wat ze er van terug kan kopen. De enige zekerheid is dat je nu natuur kwijtraakt. Ik geloof best dat er afspraken over zijn gemaakt, maar er is te weinig capaciteit om dat te controleren. Op het moment dat het verkocht is, heb je de controle niet meer', ageert Kamerlid Frank Wassenberg.

Luister naar de gesprekken met Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren en Imke Boerma van Staatsbosbeheer:

Volgens Staatsbosbeheer wordt die soep echter niet zo heet gegeten. 'Van wie het straks ook is, ze hebben dezelfde verplichtingen als wij nu. Dat is planologisch beschermd, in de overdracht staan keiharde afspraken en de provincie zal handhaven op het gebruik. Het resultaat uiteindelijk is dat het areaal natuur groter wordt.'

Dat Staatsbosbeheer echter eerst moet vérkopen om daarna pas te kunnen kopen, ontkent hij niet. De kans bestaat daarom dat er meer wordt verkocht dan dat er voor terugkomt. Boerma: 'Theoretisch bestaat die kans, maar wij verwachten dat niet. We denken ook niet alle 400 hectare te verkopen, maar willen gewoon genoeg geld ophalen. We beschikken helaas niet over een dikke zak geld.'

'Steeds meer boeren doen aan natuurbeheer'

Volgens LTO Noord hebben boeren al hun oog laten vallen op de percelen. 'Steeds meer boeren doen aan natuurbeheer. FrieslandCampina beloont dat ook. Dan moet 5 procent van je totale oppervlakte natuur zijn.

Als Staatsbosbeheer percelen over heeft, dan is dat best een kans voor boeren om aan die doelstellingen te voldoen', meent regiobestuurder Martien Nillesen.