Op Reces Met | 'Liever elke dag droog brood dan melden dat je niet rondkomt'

Armoede en eenzaamheid blijven te veel buiten beeld in Arnhem, vindt fractievoorzitter Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij. Schaamte speelt daarbij volgens hem een grote rol. Dat zegt hij in de negende aflevering van 'Op Reces Met', een reeks van RTV Arnhem.

door Huibert Veth

De 64-jarige Wiggers is oude rot in het vak. In de jaren 70 is hij vicevoorzitter van de Gelderse JOVD, en in de jaren 80 en 90 bestuurslid voor de lokale VVD. In 1997 is hij medeoprichter van Zuid Centraal, de voorloper van Arnhem Centraal. Bijna zestien jaar zat Wiggers voor die partij in de raad.

'Ton wás de Ouderen Partij'

Na het overlijden van partijleider Ton van Beers eerder dit jaar neemt Wiggers diens plek over in de Arnhemse gemeenteraad: 'Ton heeft de partij opgericht. Hij wás de Arnhemse Ouderen Partij', vindt Wiggers.

De huidige bestuurscrisis is volgens Wiggers echt een 'Arnhemse situatie'. 'Ik vind het diep triest dat de overheid vaak denkt dat de burgers er voor hen zijn, in plaats van andersom. Ze creëren koninkrijkjes.'

'Zwammen'

Wiggers: 'Als een wethouder een verhaal ophangt dat van geen kant deugt, wordt hij door de coalitie gespaard.' Het gebeurt volgens hem met regelmaat dat bestuurders vragen niet kunnen beantwoorden en 'eromheen zitten te zwammen'.

Hoewel het niet altijd zijn stijl is, reageert Wiggers verheugd op het feit dat zo'n wethouder vervolgens op het matje wordt geroepen in de raad. 'Dat is gewoon hartstikke goed. Want de wethouder zit daar voor vele duizenden euro's per maand aan belastinggeld. Die moet gewoon presteren.'

'Liever droog brood en kippensoep'

Andere onderwerpen in deze aflevering van Op Reces Met: armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. Dat blijven volgens Wiggers moeilijke thema's, waarbij schaamte een grote rol speelt. 'Er zijn mensen die liever elke dag droog brood en kippensoep eten dan dat ze melden dat ze niet rondkomen.'

Daarnaast aandacht voor vervuilde grond, woningbouw, de ombudsman, de biomassacentrale, radicalisering en afvalverwerking met de spraakmakende afvalpas.

