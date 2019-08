Youssef El Jebli vrijwel zeker weg bij De Graafschap: 'We gaan uit van een vertrek'

door Richard van der Made

El Jebli werd de afgelopen weken in verband gebracht met het Roemeense CFR Cluj, maar concreet werd de interesse niet. 'Ik heb al tijden niets meer van ze gehoord', stelde El Jebli vorige week nog. Mogelijk heeft Cluj zich nu opnieuw gemeld, maar technisch manager Peter Hofstede wil dat nog niet bevestigen. 'Het gaat in elk geval om een buitenlandse die nu concreet is. We hebben Youssef toestemming gegeven te praten', wel Hofstede wel kwijt.

Stap maken

Ook ADO Den Haag zou zijn pijlen hebben gericht op El Jebli als aanvallende middenvelder, maar Hofstede zegt dat die club zich op dit moment niet heeft gemeld in Doetinchem. Vrijdag liet El Jebli nog weten dat hij er vanuit gaat dit seizoen bij De Graafschap te zullen blijven. 'In de laatste weken worden clubs toch wat zenuwachtig en kan er ineens veel loskomen. Wij hebben de uitdrukkelijke wens om te houden, maar wil hij zelf graag een stap maken. En dan willen we Youssef ook niet tegenhouden.'

'Alles gedaan'

Voor de creatieve Utrechter moet wel een transfersom betaald worden. Het contract van El Jebli loopt tot de zomer van 2020 en opgenomen is dat een nieuwe club een gelimiteerde transfersom van ongeveer drie ton bij De Graafschap moet neerleggen. Hofstede zegt over de actuele situatie verder nog het volgende. 'Er is bij diverse clubs in binnen- en buitenland concrete interesse voor Youssef. Het kan nu snel gaan. Het zou zo maar kunnen dat hij vrijdag niet bij de wedstrijdselectie zit. Wij hebben er alles aan gedaan om hem te behouden voor De Graafschap. Er lag een sterk verbeterde en meerjarige aanbieding voor hem klaar.'

Wetten in voetbal

'Voor een club als De Graafschap was deze aanbieding echt het maximale. Een eventueel vertrek betreuren wij dus, maar dit zijn de wetten in de voetballerij. Ik ga er op dit moment vanuit dat hij weggaat. Er rest ons nu niets anders dan af te wachten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen', reageert Hofstede.

Helmer

De Graafschap heeft al ingespeeld op een vertrek van El Jebli. Vorige week hengelde de club Jeremy Helmer binnen die gehuurd wordt van AZ. Ook Stef Nijland is een kandidaat om achter de spits te spelen, maar de Groninger lijkt op dit moment niet meer voor te komen in de plannen van trainer Mike Snoei. Vrijdag tegen MVV stond Jesse Schuurman als aanvallende middenvelder opgesteld. El Jebli was rechtsbuiten en Nijland zat op de bank. Helmer is pas net aangesloten en viel na rust in.