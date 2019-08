Onrust over wetsvoorstel; verpleegkundigen bijeen in Rijnstate

In ziekenhuis Rijnstate in Arnhem waren dinsdagavond zo'n 140 verpleegkundigen bijeen om te praten over de Wet BIG II. Minister Bruins wil die invoeren en daarmee zou onder meer onderscheid worden gemaakt tussen verpleegkundigen met een mbo- en een hbo-diploma. Diverse verpleegkundigen vrezen dat ze daardoor ondanks jarenlange werkervaring terug naar school moeten of bepaalde taken niet meer mogen uitvoeren.

De bijeenkomst in Rijnstate was georganiseerd door de V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen. Die wil van de leden horen hoe er tegen het wetsvoorstel wordt aangekeken.

De aanwezige verpleegkundigen waren niet alleen van ziekenhuis Rijnstate, maar ook afkomstig van andere ziekenhuizen en ggz-instellingen in de regio.

Regie-verpleegkundige

In het wetsvoorstel wordt gesproken over de nieuwe functie van 'regie-verpleegkundige'. Daarvoor komen alleen verpleegkundigen met een hbo-diploma van na 2012 direct in aanmerking. Personeel met een ouder hbo-diploma zou hiervoor een toets moeten maken.

Mbo'ers en mensen met een opleiding in de praktijk zouden terug moeten naar school om voor de functie in aanmerking te komen. Onder meer onder ambulancepersoneel is hierover onrust ontstaan. Het gaat dan om mensen die een intense care- en een hartbewaking-diploma hebben, maar in veel gevallen geen hbo-diploma van na 2012 hebben.

'Geschoffeerd'

Ook aanwezig waren Tweede Kamer-leden John Kerstens van de PvdA en Henk van Gerven van de SP. Zij zijn fel tegen het wetsvoorstel. 'Het is eigenlijk absurd dat in een periode dat er zoveel mensen tekort zijn in de zorg we moeten praten over een wet die nog meer mensen wegjaagt. Want dat dreigt te gebeuren. Heel veel ervaren verpleegkundigen voelen zich geschoffeerd door dit wetsvoorstel.'

'Men voelt zich heel erg miskent en geschoffeerd', zegt Van Gerven over de verpleegkundigen met een mbo-opleiding en de verpleegkundigen die jaren geleden het vak in de praktijk hebben geleerd. 'De praktijkkennis en de cursussen die ze gedaan hebben, dat wordt als het ware bij het grofvuil gezet.'

'Vak wordt onaantrekkelijk gemaakt'

'Met de grote tekorten die er nu al zijn, denk ik dat ze voor heel veel mensen het vak er onaantrekkelijk door maken', stelt Marcel van Bochove, verpleegkundige in de GGZ. Hij maakt zich zorgen en vreest dat mbo'ers en praktijkopgeleiden het onderspit zullen delven.

Toch zijn er ook verpleegkundigen die positief zijn over het wetsvoorstel. Ariena Riehl is verpleegkundige op de afdeling verloskunde van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en ziet het onderscheid tussen hbo en mbo wel zitten.

'Daar ben ik een groot voorstander van. Het is in geen enkele beroepsgroep zo dat het niet uitmaakt of je mbo bent opgeleid of hbo. En ik denk dat nu de hbo-verpleegkundigen onvoldoende uitgedaagd worden. Ik denk dat je er ook voor moet waken dat die hbo'er de zorg uitgaat omdat hij onvoldoende wordt uitgedaagd.

Peiling

In de Tweede Kamer wordt binnenkort gesproken over het wetsvoorstel. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen, de V&VN, wil een peiling organiseren om te kijken hoe de verpleegkundigen tegen het wetsvoorstel aankijken.