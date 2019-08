Waar is Lodelijk? Radeloze baasjes loven 500 euro uit voor gouden tip

Lodewijk, de kat van Audrey en Mario Drent, wordt sinds juni vermist in de Arnhemse wijk De Laar-West en is ondanks herhaalde zoekpogingen nog niet gevonden. Het stel looft nu 500 euro uit voor diegene die de Bulgaarse zwerfkat levend terugbrengt.

De kat is een bijzonder dier, zeggen zijn eigenaren. Het beestje komt namelijk helemaal uit Sofia, Bulgarije. ‘Daar heeft hij de eerste twee maanden van zijn leven gezworven’, lieten zijn baasjes eerder al weten. Lodewijk is daar opgevangen door een dierenwelzijnsorganisatie. Het diertje is toen in november 2018 geadopteerd door de Arnhemmers.

500 euro beloning

Maar van Lodewijk ontbreekt sinds twee maanden ieder spoor. Diverse zoektochten leverden niets op. Audrey en Mario hingen posters op en maakten een Facebookpagina aan. Ook gingen ze midden in de nacht naar de kat op zoek. Allemaal tevergeefs, want Lodewijk is nog steeds niet gevonden.

Daarom loven de eigenaren nu 500 euro uit voor diegene die Lodewijk levend thuisbrengt of het gezin voorziet van de gouden tip.

'Heel De Laar-West kent hem'

‘Bijna heel De Laar-West kent hem al’, vertelt Mario. ‘We zijn er echt zo verdrietig over. Inmiddels zijn we bang dat hij bij een ander huis is blijven hangen of dat hij ontvoerd is. Zo’n beestje wordt gewoon echt uit je gezin gerukt.’

Presentator Klaas Drupsteen sprak eerder op Radio Gelderland met Mario Drent:

