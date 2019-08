Vrij baan voor jongeren met woondromen in buitengebied van Winterswijk

De Gosselinkweg in het Woold.

Zandweg in buitengebied Winterswijk.

Woningen voor jongeren? Een boerderijwinkel? Woningsplitsing? Winterswijk maakt het mogelijk. Zo beperkt als de mogelijkheden nu nog zijn in het buitengebied van Winterswijk, zo ruim worden ze als het aan het college van Winterswijk ligt. 'Dit is wel de maximale vrijheid die we geven', zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek van Winterswijk.

Het buitengebied, waarvan ook het Nationaal Landschap Winterswijk deel uitmaakt, wordt qua natuur en landschappelijke waarden niet vogelvrij verklaard, betoogt Klein Gunnewiek. 'Het belangrijkste is dat het buitengebied leefbaar blijft, het is geen stiltegebied. We moeten er kunnen wonen en werken, maar wel op een manier dat ons mooie landschap beschermd blijft', zegt de wethouder.

'Wonen op Droppers Woold'

Een sprekend voorbeeld van de nieuwe, beoogde regelgeving is een nieuwbouwplan dat aansluit op de kern van buurtschap Woold: 'Wonen op Droppers Woold'. Dat is een plan voor vijftien woningen aan de Gosselinkweg, aansluitend op de kern van de buurtschap. 'Twee handenvol hebben belangstelling en niet alleen jongeren', zegt gemeentelijk medewerker Gerard Overkamp. 'Er zijn ook ouderen die interesse hebben, waardoor er wellicht doorstroming komt in de huidige woningen.'

In het Winterswijkse kerkdorp Meddo ligt eveneens een nieuwbouwplan klaar, genaamd 'Nieuw Gelle Meddo'. Daar gaat het om 21 woningen. 'Daar wordt dezelfde weg bewandeld als in het Woold', zegt Overkamp, doelend op een mix van jongere en oudere bewoners.

Groepswoningen

De regels om in het buitengebied woningen te splitsen worden versoepeld. Ook wordt het maximum van drie woningen op een erf losgelaten, groepswoningen worden onder voorwaarden toegestaan. 'Voor mensen die in een gemeenschapsvorm willen wonen', aldus Klein Gunnewiek.

Tevens komt er meer ruimte voor detailhandel, althans: 'We willen het beleid duidelijker maken', zegt Overkamp. 'Er zijn nu ook al winkels met streekproducten of producten die gebiedsgerelateerd zijn. Het mag dus al.'

'Brede steun'

Er is drie jaar gewerkt aan de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied en daarvoor is uitvoerig contact geweest met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Zoals de Stichting Buurtschappenvisie (BSV), Ondernemers Buitengebied Winterswijk (BSV), LTO, waterschap, waterbedrijf, GGD en enkele honderden particulieren. Klein Gunnewiek: 'Er zullen nog wel zienswijzen worden ingediend, maar er is wel een brede steun voor deze visie.'

Er komt op 31 oktober een politiek forum over de visie en de raad mag er op 19 december al dan niet een klap op geven. Daarna moet de visie nog worden omgezet in een definitief plan, maar kunnen de regels voor wonen in het buitengebied al wel versoepeld worden zodat een plan als 'Wonen op Droppers Woold' definitief gestalte kan krijgen.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier