'Verkeersinfarct' in en rond Arnhem, ook lijnbussen staan vast

Het is zo druk dat ook bussen in de file kunnen komen te staan. De vertragingswaarschuwing geldt voor vrijwel alle buslijnen in en om Arnhem. 'Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van 10-30 minuten', zegt de woordvoerder.

De vertraging op de weg is inmiddels opgelopen tot tientallen kilometers. Ook op omliggende snelwegen is het stilstaan geblazen. Op de A12 stond rond 17.45 uur in totaal zeventien kilometer file, op de A50 veertien kilometer.

Looveer net zo druk

Automobilisten die de drukte proberen te ontlopen door het veer bij Loo te pakken, komen van een koude kermis thuis. Ook daar staat het verkeer muurvast, zo is op foto's te zien.

Verkeer naar het veer staat ook stil Foto: Omroep Gelderland

Komende dagen

Ook de komende tijd blijft het druk op de wegen. Vervoerder Breng zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Het advies luidt: reis niet in de spits. 'Als mensen eerder naar huis kunnen, moeten ze dat zeker doen', zegt de woordvoerder. 'En blijf altijd vriendelijk naar de chauffeur, die kan er ook niets aan doen.'

De vertragingen op de weg worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden aan de Pleijroute (N325) in Arnhem. Die duren nog tot en met aanstaande zondag. De weg is tot die tijd vanaf knooppunt Velperbroek (A12) in de richting van het GelreDome dicht.

