'We moeten tijgermug met man en macht bestrijden', zegt Nijmeegse wetenschapper

'Dat de tijgermug steeds meer voorkomt in ons land, dat bestrijdt niemand meer. Maar we moeten wel veel meer doen om 'm te bestrijden. Dat gebeurt nu te weinig', zegt Bart Knols als entomoloog verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en deskundig op het gebied van muggen. De Aziatische tijgermug is anders dan onze inheemse soorten gevaarlijk, omdat hij ernstige infectieziektes als dengue of zikakoorst kan overbrengen.

Van tuin tot tuin het beest uitroeien Bart Knols, Radboud Universiteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit telde in 2018 de meeste waarnemingen van de tijgermug in Aalten. Als er ergens muggen gevonden worden, probeert de NVWA ze te bestrijden. De locatie wordt in verband met de privacy geheim gehouden. Dat moet anders vindt Knols. 'Mensen moeten weten waar ze gevaar lopen en ze moeten meer betrokken worden. Iedereen moet weten hoe die tijgermug eruit ziet. En we moeten écht van tuin tot tuin van gemeente tot gemeente het beest uitroeien.'

Openheid

Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit steunt Knols. 'Die exotische muggensoorten die naar ons land komen, gaan voor grotere problemen zorgen dan de teek of de eikenprocessierups.'

De NVWA werd onlangs door de rechter gedwongen te vertellen waar precies tijgermuggen in Veenendaal waren gevonden. De organisatie laat aan Omroep Gelderland weten te nu na te denken of er bij een volgende vondst meteen openheid wordt gegeven.

