Wonion wil ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen

'Het gaat om een aanpassing zoals bijvoorbeeld een traplift', duidt Gerrolt Ooijman, directeur van Wonion. 'Of dat een bewoner moet verhuizen naar een grondgebonden woning waarbij alle voorzieningen op de begane grond zijn.' Volgens Ooijman is het niet de bedoeling om mensen gedwongen te laten verhuizen. 'We willen daar zo efficiënt mogelijk mee omgaan', vertelt de directeur. 'We gaan met mensen in gesprek zodat zij de juiste woonvoorziening hebben.'

Volgens wethouder Bert Kuster moet er gekeken worden naar het huidige aanbod van de aangepaste woningen. 'Zo hoeven we niet onnodig andere woningen aan te passen', aldus de wethouder. 'En dat is goed zodat we de levensduur van de voorzieningen verlengen.'

Te laat

Voor de 48-jarige Edine Westerveld komt de overeenkomst te laat. Inmiddels heeft zij haar woning al aangepast en toekomstbestendig gemaakt door onder andere het plaatsen van een keukenblad op rolstoelhoogte. Wonion gaat de komende tijd onderzoeken of het bestaande woningaanbod van de aangepaste woningen voldoet aan de eisen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.

Westerveld heeft hier nog wel wat tips voor. 'Ik denk dat ze sowieso een keer naar de keuken moeten kijken', legt de huurder uit. 'Ik denk dat bovenkastjes en onderkastjes niet praktisch zijn.'