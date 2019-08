'Wethouder luchtig over kritiek inspectie op zorgcentrum Maldenburch'

door Rob Haverkamp

De politieke partij stelt de vragen naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Gelderland , waaruit blijkt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het verpleeghuis een half jaar onder verscherpt toezicht heeft gesteld. De Inspectie stelt dat cliënten van zorgcentrum Malderburch in Malden risico's lopen omdat de zorg op meerdere punten niet voldoet aan de eisen.

Was het college al lang op de hoogte?

'De kennelijk tekortschietende zorg geeft ons aanleiding tot de volgende vragen', schrijft fractievoorzitter Leo Jansen. Hij wil namens zijn partij weten of het het college al na het inspectiebezoek in oktober 2018 op de hoogte was van de tekortschietende kwaliteit van de geleverde zorg en de risico’s die bewoners van Zorgcentrum Malderburch lopen. En daarbij of het college toen al kennis had van maatregelen die getroffen zouden worden naar aanleiding van het inspectierapport.

'Acht u de gezondheid en de veiligheid van de inwoners van onze gemeente Heumen die aangewezen zijn op zorg in gevaar, gelet op de geconstateerde risico’s?', schrijft Jansen in een vervolgvraag. Verder wil Democraten Gemeente Heumen weten of de risico's er ook zijn voor mensen die gebruik maken van de dagbesteding en welke rol de gemeente kan spelen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ontstane, ongewenste situatie.

'Luchtige reactie' wethouder

Fractievoorzitter Jansen kenschetst de reactie die wethouder Frank Eetgerink bij Omroep Gelderland op de ondertoezichtstelling gaf als een 'luchtige reactie' en vraagt zich af of die reactie in juiste verhouding is tot de geconstateerde feiten, uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wethouder Eetgerink zei naar aanleiding van het verscherpte toezicht: 'We zijn een beetje geschrokken van het rapport. Het zijn natuurlijk onze inwoners. En daar zijn we ook wel bezorgd over dat het daar goed mee gaat.' Hij sprak daarnaast vertrouwen uit: 'Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik er alle vertrouwen in heb dat het bestuur van Malderburch zijn uiterste best gaat doen om samen met het kundige personeel wat ze daar hebben er iets aan te doen.'

