Jammarkt en winkeliers Neede slaan handen ineen: 'Een win-winsitiuatie'

door Lonneke Gerritsen

Op één woensdag in het jaar stroomt Neede vol met jamliefhebbers voor de jaarlijkse jammarkt. Voor de bestaande winkeliers in het dorp is deze dag een beetje dubbel: er komt een boel publiek, maar voor hun eigen zaak staan vaak kraampjes met jamverkopers.

En omdat het niet de bedoeling is dat de jammarkt op een doorsnee braderie gaat lijken, wil de organisatie - de Stichting Nationale Jammarkt - liever geen uitgestalde wasmachines of fietsen. Maar wat hebben die winkeliers dan aan al die bezoekers?

Tekst gaat verder na de video:

Win-win

Volgens de organisatie van de jammarkt is het juist een win-win situatie. 'Je moet proberen als winkelier gebruik te maken van het thema en van de vele bezoekers', zegt stichtingsvoorzitter Ronnie Konniger. 'En dat moeten we nog meer stimuleren.'

Daarom is deze editie een beetje anders, ook al zal dat bezoekers misschien helemaal niet opvallen. Ondernemers in Neede en de Stichting Nationale Jammarkt werken namelijk meer samen. De organisatie van de markt heeft afgelopen jaar verschillende keren overleg gevoerd met winkeliers en de ondernemersverenging om samen ideeën te bedenken voor de jammarkt.

Richard Grevelink van de ondernemersvereniging hoopt dat in de toekomst winkeliers bij hem aankloppen als ze hulp nodig hebben om iets te bedenken bij het thema jam. 'Want we hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel, er voor iedereen een mooie dag van maken.'

Jamquiz

Volgens Ronnie Konniger moet de samenwerking nog meer gaan groeien, maar het begin is er. 'We organiseren samen met bakkerij Stroet voor bezoekers een jamquiz en de winnaar kan een mooie prijs winnen. Zo krijgt de bakker meer bekendheid en wordt tegelijkertijd het thema jam in ere gehouden.'

Bakker Marcel Stroet is enthousiast en hoopt dat nog meer ondernemers volgen. 'En volgend jaar is de 30ste editie, dan bedenken we helemaal iets spectaculairs!'