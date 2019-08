Op Reces Met | 'Arnhemse politiek moet weer gewoon aan het werk gaan'

Ego's zijn belangrijker dan inhoud in de Arnhemse politiek, stelt VVD-raadslid Steffenie Pape. Dat zegt zij in de achtste aflevering van 'Op Reces Met', een reeks van RTV Arnhem, waarin met alle fracties wordt teruggeblikt op het roerige politieke jaar.

door Huibert Veth

Pape (49) noemt de huidige politieke crisis een 'hard gelag' voor de stad. Ze werd in 2018 raadslid voor de VVD, voor die tijd was zij al in verschillende functies actief voor haar partij. De VVD mocht na de verkiezingen weer aan de coalitie deelnemen, maar deze viel na ruim een jaar.

'Geen vliegen afvangen'

De inmiddels bekende 'negatieve omgangsvormen' in de Arnhemse raad herkent zij minder dan veel van haar collega's, vertelt Pape in Op Reces Met. 'De sfeer is inderdaad niet altijd fijn, maar wij kunnen met de meeste partijen goed overweg.'

Bekijk hier de volledige uitzending bij RTV Arnhem.

Pape ziet wel dat een aantal raadsleden zaken steviger neerzet dan nodig. Ze wijt dat aan ego's in de politiek. Zelf kan ze dat goed van zich af laten glijden: 'Je kunt mensen daar ook op aanspreken. Dat hoeft niet altijd met gestrekt been.' Pape roept haar collega's op om 'gewoon aan het werk te gaan'. 'Want we zitten er voor de stad, niet om elkaar vliegen af te vangen.'

'Respecteer elkaars achterban'

'Laten we het alsjeblieft weer over de inhoud hebben', benadrukt Pape. Politiek moet volgens haar nooit persoonlijk zijn. 'En dat hoeft ook niet, zolang je respect hebt voor elkaars mening en elkaars achterban. Maar hoe emotioneler je erin zit, des te moeilijker dat wordt.'

De beste weg uit de huidige politieke crisis, is volgens Pape dat de voormalige coalitie alsnog laat zien er met elkaar uit te komen.

Flitsparkeren, lasten en afval

Andere onderwerpen in deze aflevering van Op Reces Met: flitsparkeren, lasten voor de Arnhemse burger, elektrische stadsdistributie, het betalen per afvalzak, bomenbeleid, de biomassacentrale en vervoer over vijftig jaar.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier