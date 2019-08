Landgoedfair viert feestje in Mariënwaerdt

Hij had het afgekeken van de Engelsen. Baron Frans van Verschuer studeerde daar en zag hoe de landgoedeigenaren daar van alles uit de kast trokken om maar genoeg geld te verdienen voor het onderhoud van de enorme landhuizen en landschappen. Zelf had hij Heerlijkheid Mariënwaerdt geërfd van zijn vader. Het landgoed bij Beesd is al sinds 1734 in de handen van zijn familie.

'Frans had hier al een melkveebedrijf en fruitplantages. Maar hij zag dat de melkprijzen onder druk stonden. We moesten meer een merk maken van het landgoed en daarvoor was de landgoedfair de eerste stap', blikt barones Nathalie van Verschuer terug op de jaren negentig.

Podium voor lokale producten

Samen met vrienden organiseerden ze een fair in 1994, waarmee ze een podium gaven aan lokale producten. Je zou dus kunnen zeggen dat de landgoedsfair dit jaar al z'n 26e editie beleeft. 'Maar in 1995 zijn we z'n tweeën verder gegaan en hebben we het meer ingezet als open dag van het kasteel. Tot dan toe was de poort altijd dicht. Sinds de fair komt er veel meer publiek en dat was het vliegwiel voor de andere activiteiten, zoals het restaurant en de landswinkel.'

Het baronnenstel maakte er ook meteen een heel evenement van, met demonstraties, workshops, keuringen en races. Veel meer dan een markt dus. De barones: 'We hadden in 1995 meteen zo'n 17.000 bezoekers. Er was ook veel publiciteit voor wat wij deden als landgoedeigenaren.'

Hele huis schilderen van de opbrengst

De landgoedfair aan de Mariënwaerdt was namelijk één van de eersten in zijn soort, waarna steeds meer landgoederen de poorten openden voor het publiek om zo instandhouding mogelijk te maken. 'Wij kiezen elk jaar een project voor de opbrengst van de fair. Dit jaar moeten we het hele huis van buiten schilderen, dus dat is een aardige klus.' Al met al brengt de zomerfair, samen met de winterfair rondom Kerst, zo'n 30 procent van de inkomsten in het laatje.

De landgoedfair in Beesd begon afgelopen woensdag en duurt tot en met zondag.