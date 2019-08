Bezoekers Hoge Veluwe mogen stukje hei mee naar huis nemen

Het Nationale Park De Hoge Veluwe bezit 2100 hectare aan heidevelden. Daarvan is 1 hectare vrijgesteld voor het evenement Hei is er voor jou. Wie een stukje heide wil meenemen naar huis, kan zaterdag of zondag een Hei is goed-bon halen bij het Bezoekerscentrum. In het aangewezen natuurgebied kan vervolgens een bosje hei worden geknipt.

Dronebeelden van de Elspeetsche Heide tussen Elspeet en Nunspeet (tekst gaat verder onder de video):

Zeldzame flora en fauna

Op de locatie zijn natuurgidsen aanwezig om de bezoeker te informeren over het beheer van de heide en de zeldzame flora en fauna. Ook is er een imker en zal er een demonstratie worden gegeven over het heidebeheer rond 1900.

Eerder mochten bezoekers al hun eigen kerstboom omzagen op de Veluwe. Volgens het park was die actie buitengewoon succesvol.

