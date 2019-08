VIDEO | Eerste oorlogsvliegtuigen ronken boven Ede voor vliegspektakel Wings of Freedom

In september zijn op diverse plaatsen in Gelderland herdenkingsactiviteiten, omdat 75 jaar geleden de operatie Market Garden plaatsvond. In Ede wordt dus nu al begonnen.

Het moet precies zo zijn als ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Op een weiland langs de weg van Ede naar Veenendaal-De Klomp is een tijdelijke vliegbasis ingericht, compleet met verkeerstoren en kampement. Omroep Gelderland zendt zaterdag een special uit over de vliegshow.

De situatie die wordt nagebootst is operatie Overlord, de codenaam voor de invasie door de westerse geallieerden in het door Duitsland bezette West-Europa. Voor de eerste keer doen er ook Duitsers mee aan de manifestatie.

Vliegtuigen en legers

Het verschil met de situatie in 1944 is dat er verschillende nationaliteiten naast elkaar 'gelegerd' zijn. Dus staan er ook vliegtuigen van verschillende legers. Daarnaast geven ongeveer 250 re-enactors de komende dagen acte de presence. Bezoekers kunnen zo ervaren hoe het er op zo'n vliegveld in de oorlog aan toeging.

De organisatie is in handen van de Stichting Jan Hilgers Memorial Airshow. Verslaggever Vera Eisink sprak woensdagochtend met voorzitter Martin Schoonderbeek:

Oordopjes

Deze woensdag landen de eerste historische oorlogsvliegtuigen op het nagebouwde vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog in de buurtschap De Kade.

Aan de vliegshow die zaterdag wordt gehouden, doen meer dan 60 toestellen mee. Die dag is er ook een herdenkingsplechtigheid in de lucht. De organisatie raadt bezoekers aan om oordopjes mee te nemen. Wings of Freedom wordt voor de derde keer bij Ede gehouden.

Een Britse Spitfire. Foto: Omroep Gelderland