Eerste oorlogsvliegtuigen ronken boven Ede voor vliegspektakel Wings of Freedom

DE KLOMP -

In september vinden op diverse plaatsen in Gelderland herdenkinsactiviteiten plaats, omdat 75 jaar geleden de operatie Market Garden plaats had. Eén van de meest in het oog springende is de vliegshow Wings of Freedom in Ede, die dit weekend al wordt gehouden. Deze woensdag zijn de eerste historische vliegtuigen al in de lucht te zien.