Nijmegen bij Raad van State voor kap 62 bomen

door Sven Strijbosch

Al in 2017 werd er een vergunning verleend voor de bomenkap. De bomen zijn relatief oud en de wortels brengen schade toe aan het naastgelegen fietspad, zo redeneert de gemeente Nijmegen. Kap en deels herplanten zou met het oog op de veiligheid de beste oplossing zijn.

Geen belanghebbende

De Wit tekende direct bezwaar aan, maar werd door de gemeente niet als belanghebbende gezien. Hij zou te ver van de bomenrij af wonen. De rechter oordeelde vorig jaar anders en stelde de bewoner in het gelijk. Dat was tegen het zere been van de gemeente.

Via een bodemprocedure bij de Raad van State, aangespannen door de gemeente Nijmegen, moet nu duidelijk worden of de bewoner wel of geen belanghebbende is en of hij dus bezwaar kan maken.

'Groen filter'

De Wit heeft een goed gevoel bij de zaak, maar verwacht dat er nog een lange weg te gaan is. 'Als ik wederom als belanghebbende wordt aangewezen door de rechter moet de hele bezwaarprocedure overnieuw. En we zijn inmiddels al twee jaar verder', vertelt hij.

Volgens de inwoner van Nijmegen-West vormen de bomen een groen filter voor zijn buurt. 'Kap de bomen en er valt een filterend element weg. Niemand weet precies wat het effect daarvan zou zijn. Ik heb belang bij die bomen', legt hij uit in een zelfgemaakt filmpje over de Italiaanse populieren.

Gevaarlijk

De gemeente Nijmegen hoopt op korte termijn alsnog over te kunnen gaan op kap. 'De bomen staan dicht op elkaar, daardoor ontstaat dood hout dat op het fietspad en op de weg valt. Ook veroorzaken boomwortels ‘opdruk’ van het fietspad, wat voor onveilige situaties zorgt', stelt een woordvoerder.

De Raad van State hoopt binnen zes weken uitspraak te kunnen doen.