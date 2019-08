Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Ellie Smeekens

Luister hier naar het fragement

Het zijn de kleine dingen die het doen.

Het is de titel van een lied dat ergens in de jaren ’70 een hit was, gezongen door Saskia en Serge, een populair duo in die tijd.

De ouderen onder u herinneren het zich nog misschien.

Ik was op dat moment een puber en vond het maar een burgerlijk en oudbollig lied, in mijn woorden van toen. Het ís ook geen lied voor jongeren met grootse idealen.

Enkele weken geleden schoot dit lied me opeens weer te binnen, vanuit de krochten van mijn geheugen. Op wandelvakantie in Italië, kwam een man die in zijn moestuin aan het werk was naar ons toe en stopte mijn man en mij ieder zomaar twee heerlijk zoete tomaten in de hand. Die had hij net van de struik geplukt.

Woorden kwamen er niet aan te pas en hadden we ook niet verstaan, maar de taal begrepen we des te beter: hartelijkheid, gezien worden, iemand die wist hoe verfrissend sappige tomaten zijn op het heetst van de dag en hoe heerlijk dat is als je al een hele afstand hebt gelopen met een flinke rugzak op je rug.

Inderdaad: iets kleins, maar het riep iets groters in me op.

Dit kleine gebaar wierp een warm licht over de hele dag en het bevestigde en voedde mijn vertrouwen in mensen, in het leven, mijn plezier ook in onze wandeling.

Heel associatief kwam ook een artikel dat ik laatst in een dagblad had gelezen weer naar boven. Dat ging over een zelfhulporganisatie van en voor mensen die in de ban geweest zijn van extreme ideologieën: extreem rechts, extreem links, extreme religieuze ideeën.

De verwoestende, zelfs dodelijke werking van zulke ideeën zijn de laatste jaren heel zichtbaar geworden over de hele wereld. In oorlogen, bomaanslagen, vuurwapengeweld. Laatst nog de aanslag in El Paso, Amerika, op de grens met Mexico gericht tegen migranten.

Enkele mensen vertelden in dat artikel hoe zij de weg naar het gewone leven, weg van een verknipt mens- en wereldbeeld, weg van de haat tegenover bevolkingsgroepen of tegenover aanhangers van bepaalde godsdiensten, weer gevonden hadden.

Zij noemden ouder worden en persoonlijke groei, als positieve factoren maar ook en dat was verrassend; ‘onverwachte vriendelijkheid’. Onverwachte vriendelijkheid van iemand van wie ze dat totaal niet verwacht hadden.

Iemand uit een gehate bevolkingsgroep die opeens een kleine daad van liefde stelde tegenover de extremist. Het blijkt een heel wereldbeeld en een heel mensbeeld aan het wankelen te kunnen brengen. Iets kleins kan iets groots teweeg brengen.

Om een bijbels beeld te gebruiken: een klein mosterdzaadje, en misschien heb je het weleens gezien, dat is echt heel klein, kan uitgroeien tot een grote boom.

Kleine blijken van menselijkheid. Ze vragen er wel om dat we aandachtig en open in het leven staan om ze op te kunnen merken én te kunnen ontvangen.

Grote daden zijn er soms alleen maar ter meerdere eer en glorie van onszelf.

Juist de kleine blijken van goedheid, menselijkheid, aandacht, zijn zo belangrijk voor het sociale klimaat in onze samenleving en hebben we zo hard nodig.

En het mooie is, ze zijn niet voorbehouden aan een kleine groep, ieder kan wat doe. Of je nu jong bent of oud, ziek of gezond. Iedereen heeft iets te geven. Al was het maar een glimlach.

En wie weet wat dat teweeg kan brengen..