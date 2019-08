NEC'ers Wolters en Braken klikken buiten en nu ook binnen het veld

Braken scoorde op aangeven van Wolters. 'Ik had hem vandaag beloofd om een assist te geven en dat is gelukt. Ik ben superblij dat hij die goal heeft kunnen maken.'

Braken maakte zijn eerste doelpunt als vader en dat vierde hij even speciaal. 'Ja, hartstikke mooi dat ik meteen scoor voor die kleine en voor mijn vriendin. Met Randy klik ik buiten het veld, maar ik weet ook wat ik in het veld aan hem heb. Met Randy op de zijkant weet je dat je als spits goed positie moet kiezen, want die bal kan ieder moment komen. En dat gebeurde ook.'

De spits baalde wel dat NEC na rust zo weg zakte. 'Jammer, want we zetten niet door wat we de eerste helft op de mat legden. Dan krijgen we nog een penalty tegen, terwijl ik denk dat er een elleboog wordt gegeven aan Cas Odenthal, vol in het gezicht. Onbegrijpelijk dat dit niet werd gezien. Gelukkig pakt Mattijs Branderhorst die penalty en dan is het toch wel mooi dat je op wilskracht er uiteindelijk een verdiend punt uit haalt.'

Getergd

Randy Wolters zou eigenlijk weer reserve staan, maar mocht toch beginnen door een blessure van Jona Okita. 'Ja, hoe moet je dat netjes zeggen. Ik was wel getergd. Of je het ermee eens bent of niet, dat zijn de keuzes van de trainer. Dit was mijn antwoord vandaag.'