Operatie Market Garden krijgt een eigen herdenkingsmunt

De munt wordt geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt. Al heeft Engelse veteraan Les Fuller op 21 september de eer om de eerste ceremoniële muntslag te verrichten. Dat gebeurt bij de luchtlandingen en herdenking op de Ginkelse Heide bij Ede, samen met Rob Bauer, commandant der strijdkrachten.

Fuller zat bij het 3de Bataljon Parchute Regiment en was één van de parachutisten die sprong tijdens Operatie Market Garden in 1944. Hij verloor in de strijd zijn rechterarm en zat gevangen in een kamp.

50.000 stuks

De munt van 5 euro is geïnspireerd op geborduurde batches en emblemen van de parachutisten uit het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek. Op de keerzijde van de munt is onder meer een parachute en de Rijnbrug in Arnhem te zien. Ontwerper is Tim Breukers.

Er worden 50.000 stuks geslagen. Daarnaast komen er bijzondere versies in zilver en goud voor verzamelaars en een speciale uitgifte met de Canadese Munt ter ere van 75 jaar vrijheid van Zuid-Nederland.

