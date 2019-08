Avondspits in Arnhem verloopt wél chaotisch

Bleef de chaos op de wegen rond Arnhem maandagochtend nog uit, in de avondspits loopt het verkeer op veel plekken vast.

Op de belangrijkste toegangswegen van Arnhem bedraagt de vertraging vaak tientallen minuten. Wie over de Westervoortsedijk richting het centrum rijdt, moet bijvoorbeeld rekening houden met drie kwartier vertraging.

Ook op de IJssellaan, Velperweg en Apeldoornseweg staat het verkeer stil. Op de snelwegen rond Arnhem was het eveneens druk, maar daar zijn de files bijna weg. 'In de stad zelf is het nog niet pluis', aldus de ANWB.

De ANWB spreekt van een flinke puinhoop op de wegen in en om Arnhem door de werkzaamheden op de N325. Verkeer dat langs Arnhem wordt, krijgt het advies om te rijden via de A50 naar het zuiden. In de ochtend werd ook chaos verwacht, maar die bleef uit.

De Pleijweg zit nog tot en met zondag dicht. De Westervoortsedijk is sinds maandagochtend wel weer bereikbaar. Ook de Apeldoornseweg, een belangrijke verkeersader de stad in, is na werkzaamheden de afgelopen weken weer open.

