Arnhemmer naar rechter om 'niet-anonieme ov-chipkaart'

Reizigers met een gepersonaliseerde chipkaart krijgen wel voordeelurenkorting. Volgens Jonker is dat prijsdiscriminatie van reizigers die met een anonieme kaart kiezen voor het behoud van hun privacy.

De Arnhemmer eist dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat handhaven bij de NS. 'Ik wil dat de NS het mogelijk maakt dat ik echt met privacy ga reizen. Voor mij hoeft de ov-chipkaart niet te worden afgeschaft, maar dat er ook andere mogelijkheden zijn, zoals een papieren kaartje.

'Anonieme chipkaart is niet anoniem'

Ook is de anonieme ov-chipkaart volgens Jonker niet werkelijk anoniem. 'Op elke kaart zijn immers twee unieke nummers aangebracht, waardoor de kaart en de kaarthouder kunnen worden gevolgd.'

Volgens hem zou dit al sinds 2010 bekend zijn en 'heeft de NS de houders van anonieme chipkaarten negen jaar voor de gek gehouden, terwijl de AP wist dat dit gebeurde, maar wegkeek.' De Autoriteit Persoonsgegevens en de NS wachten de uitkomst van de rechtszaak van deze dinsdag af en willen verder nog niet reageren.

Tekst gaat verder na de video

Ook naar de rechter om Arnhemse afvalpas

Michiel Jonker is al vaker naar de rechter gestapt in zijn strijd voor privacy. Hij heeft procedures tot aan de Raad van State toe gevoerd. Niet alleen over de ov-chipkaart, maar ook over de afvalpas van de gemeente Arnhem. De ondergrondse afvalcontainers gingen sinds juli 2014 alleen open met een adresgebonden afvalpas. Dat was tegen het zere been van Jonker.

De rechter gaf hem gelijk; de gemeente moest de containers in 2017 van het slot halen. Iedereen kon daarna zonder pasje gebruikmaken van de containers. Inmiddels is de gemeente de containers weer aan afsluiten, omdat het privacyprobleem zou zijn opgelost. Jonker is het daar niet mee eens en is weer naar de rechter gestapt. Die zaak dient 29 augustus.

Zie ook: