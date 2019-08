Woold: Op zoek naar een handwerk pronkrol

Jo Wiggers heeft iets met handwerken. Haar hele leven houdt ze zich er al mee bezig. Sinds 11 jaar heeft ze samen met een vriendin het handwerkcafé. Woensdagmiddag is het café open van 13.30 uur tot 16.00 uur. Je kan dus gewoon binnenlopen. In het café kunnen handwerksters met elkaar in contact komen en van elkaar leren. Het is een ontmoetingsplaats maar af en toe worden er ook workshops gegeven.

Lijkt het je leuk om ook eens met een gezellige club te handwerken ben je van harte welkom:

Handwerkcafé / mini-handwerkmuseum Brouwershuusken

Achteringang van de Hijinkhoekweg 11, te Winterswijk

Bij het café zit er ook een mini museum met allerlei leuke handwerkspulletjes wat Jo in de afgelopen jaren heeft verzameld. Het zijn bijzondere spullen van miniatuur garnituren tot aan een doodshemd. Heeft u nog iets bijzonders? Jo zoekt het graag uit.

Ik ben voornamelijk op zoek naar oude pronkrollen of oude breiwollen. Zelf heb ik van oude werkstukken van mijn moeder een pronkrol in elkaar gezet. Ik ben eigenlijk op zoek naar een echte pronkrol. Een pronkrol is een rol stof met je mooiste werken erop of om vroeger aan de leraar te laten zien als een soort portfolio.

