Vrouw (61) breekt rug in dierentuin, eist schadevergoeding

Een 61-jarige vrouw uit Arnhem heeft het Ouwehands Dierenpark in Rhenen aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van een zware val die ze maakte toen ze over een muurtje viel en twee meter lager op de grond terechtkwam. De vrouw brak daarbij haar rug. Het ongeluk gebeurde in 2016 en de vrouw wacht nog steeds op een schadevergoeding.

De dierentuin en haar verzekeraar ontkennen tot nu toe aansprakelijk te zijn. Directeur Robin de Lange wil verder niet inhoudelijk reageren op de zaak. 'De zaak ligt nu bij de rechter, dus ik ga er verder niet op in. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het vooral ontzettend vervelend vind voor de betrokkenen zelf', zegt hij in een korte reactie.

'Ze stond doodsangsten uit'

De vrouw was met haar dochter en kleinkinderen een dagje naar de dierentuin toen ze over een voetpad liep. Op een gegeven moment verloor de vrouw haar evenwicht en viel ze achteruit over een muurtje.

Ze belandde twee meter lager op de grond. Ze brak haar rug, diverse ribben en ze scheurde haar milt. Bovendien stond ze doodsangsten uit omdat ze dacht dat ze bij de tijgers in de kooi was gevallen. 'Ondersteboven gelegen in de struiken achter de omheining, dacht ze dat haar laatste uur had geslagen', aldus haar advocaat Oscar Hijink.

Muurtje zou onveilig zijn

Bijna twee weken lag ze vervolgens in het ziekenhuis. Door de ernst van de val raakte ze arbeidsongeschikt en is ze niet meer in staat haar hobby's op te pakken. De schade loopt volgens Hijink in de tienduizenden euro's. Hij stelt daarnaast dat het muurtje (40 centimeter hoog en 10 centimeter breed) niet zou voldoen aan de veiligheidseisen. De verzekeraar van de dierentuin vindt dat het muurtje aan alle eisen voldoet.

Om de vrouw tegemoet te komen bood de dierentuin het Arnhemse slachtoffer een schadevergoeding van 5.000 euro. 'Een druppel op de gloeiende plaat. Het komt niet eens in de buurt van de werkelijke schade.' Het is niet duidelijk hoe hoog de geëiste schadevergoeding precies is, maar het zou richting de 100.000 euro gaan.

Omdat beide partijen er dus al een paar jaar niet uitkomen, zal de zaak eind oktober door de rechter behandeld worden.