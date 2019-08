Schotse band Wet Wet Wet terug naar Arnhem tijdens Bridge to Liberation

De Schotse band Wet Wet Wet treedt vrijdag 20 september op tijdens Bridge to Liberation in Arnhem. De band was in 1995 ook al te zien bij de vijftigste viering van de Slag om Arnhem op het World Liberty Concert, nu 25 jaar later zijn de Schotten opnieuw te bewonderen bij de John Frostbrug tijdens de 75-jarige herdenking van de Slag. Ook zangeres Do is aan het programma toegevoegd.

Het World Liberty Concert (rechtstreekse uitzending NOS) was midden jaren negentig het tot dan toe grootste herdenkingsconcert van ons land, met behalve de Schotse band ook artiesten als UB40, Joe Cocker, Art Garfunkel, Candy Dulfer, Cindy Lauper en Alan Parsons

'Love is all around'

De fans zullen Wet Wet Wet vooral kennen van hun hits 'Angel eyes', 'Love is all around', 'Sweet surrender' en 'Goodnight girl'. De Nederlandse zangeres DO, bekend van haar debuutsingle Heaven (2001) en de Duitse topcellist Julian Steckel treden ook op. Eerder maakte Bridge to Liberation bekend dat André Hazes jr, Alain Clark en Romy Monteiro zullen zingen. Eric Corton is de Nederlandse verteller en BBC-presentator en historicus Dan Snow de Britse verteller. Het tenoren-trio Tre Voci zorgt voor Poolse inbreng. Muzikale begeleiding komt van Het Gelders Orkest en Introdans zorgt voor moderne dans tijdens Bridge to Liberation.



Bridge to Liberation wordt voor de zesde keer gehouden. Bezoekers worden aan de Rijnkade bedient met muziek, special effects, film en dans waarin persoonlijke verhalen uit de periode van de Slag om Arnhem aan bod komen. Nu, 75 jaar later, vertelt Bridge to Liberation het verhaal vanuit Brits, Pools, Duits en Nederlands perspectief.