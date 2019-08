Terrorismeverdachte had voldoende chemicaliën voor grote explosie

De Arnhemse terrorismeverdachte Hardi N., die vandaag met andere verdachten voor de rechtbank in Rotterdam staat tijdens een regiezitting, had voldoende chemicaliën voor een grote explosie, aldus het Openbaar Ministerie.

door Jenda Terpstra

Vandaag dient de regiezitting in Rotterdam tegen de zes terrorismeverdachten uit Arnhem die september vorig jaar werden opgepakt. Ze staan terecht omdat ze volgens het OM een grote aanslag wilden plegen.

Tijdens de zitting bleek dat hoofdverdachte Hardi N. voldoende grondstof had verzameld - een halve kilo chemicaliën - om een grote ontploffing te veroorzaken. In potentie had hij met die grondstof een zwaar explosief kunnen maken, zei de officier van justitie.

Pieter Baan Centrum

De officier van justitie zei verder dat alle zes de verdachten in november in groepjes van twee worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar worden ze geobserveerd en onderzocht. Ook zal er waarschijnlijk een groepsobservatie plaatsvinden.

Drie mannen werden vorig jaar september in Arnhem opgepakt. De vier mannen die in Weert werden opgepakt in een vakantiepark, trainden volgens RTL Nieuws met airsoftwapens.

Verdachten

Tijdens de regiezitting vandaag, die als voorbereiding dient op de inhoudelijke rechtszaak, zijn vier van de zes verdachten verschenen: Hardi N., Nadeem S., Nabil B. en Shevan A.. Ze dragen alle vier een baard en zitten naast elkaar in de rij voor hun advocaten. Stil horen ze de officier van justitie en hun advocaten aan.

De twee verdachten Waïl el A. en Morat M. zijn er niet bij. Van Waïl is bekend dat hij, volgens het OM, probeerde te schieten op de politie tijdens zijn arrestatie.

Shevan uit Huissen

De verdachten zitten vast op de terrorisme afdeling in Vught. Alleen Shevan A. uit Huissen zit daar niet meer vast. Hij is kortgeleden overgeplaatst naar Penitentiaire Inrichting 'De Schie' in Rotterdam.

Shevan lijkt ook vandaag weer slechts zijdelings betrokken te zijn bij deze rechtszaak. Volgens zijn advocate Tamara Buruma staat hij niet op de getapte gesprekken. Hij was ook niet aanwezig tijdens cruciale ontmoetingen met de politie infiltrant.

Hij is alleen bevriend en familie van Hardi N., de hoofdverdachte. Advocate Buruma pleitte er dan ook voor dat Shevan, haar cliënt, wordt vrijgelaten tot hij naar het Pieter Baan Centrum moet.

