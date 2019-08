Tekort aan dahlia's voor bloemencorso: 'De knoppen zijn verbrand'

'Het is een derde minder dan vorig jaar en toen was het al weinig', zegt Stefan Stapelbroek. Hij is voorzitter van de bloemencommissie in Lichtenvoorde die de in- en verkoop van dahlia's aan corso's in het hele land overziet. 'Door de hitte en droogte staat de groei van de bloemen stil. De knoppen zijn verbrand. Nu is het eindelijk weer wat gaan regenen, maar dan groeit eerst het loof.'

'Daar heb je als wagenbouwer van de bloemencorso's niet zoveel aan', zegt hij. 'Die willen bloemen en het liefst van topkwaliteit.' In het Utrechtse Leersum gebruikten ze dit jaar ter vervanging al bloemkolen.

'Dahlia tekort is zorgwekkend'

'Bij ons mag je ook geen andere stoffen gebruiken, dat staat in de spelregels', spreekt Ben Hasselo van het bloemencorso in Rekken echter streng. In Rekken gaat het corso woensdag van start maar het moet nog maar blijken of daar genoeg dahlia's voor zijn. 'Ik hoorde dat het zorgwekkend is. Vorig jaar heeft één wagen iets anders gebruikt, zonnebloemen, maar die zakten ook meteen enorm in de punten. De andere wagens hebben ingeboet op de kwaliteit van de bloemen: normaal selecteer je de beste, maar nu hadden ze alles gebruikt wat er was. Daardoor hebben ze het toen wel rond gekregen.'

Bij corsogroep De Ape in Rekken merken ze veel van het dahliatekort. 'Het is nog onzeker hoeveel bloemen we krijgen uit andere plaatsen in het land', zegt Petra van Santen. 'Ook van ons eigen land krijgen we minder bloemen dan we van tevoren hadden bedacht. We moeten er creatief mee omgaan om het op te lossen, maar uiteindelijk lukt dat meestal wel.'

De corsogroep heeft dit jaar als thema 'Pippi Langkous'. 'We vinden het een aansprekend onderwerp en bovendien is er dit jaar een crowdfundingsactie gestart voor de acteurs. Die hebben daar vroeger niet zoveel geld aan verdiend. Daarom gaat onze aap die op de wagen te zien is met de pet rond om wat geld op te halen voor de acteurs.

Foto: Omroep Gelderland

Schuiven met kleuren

Door te schuiven met kleuren kun je volgens Hasselo tot een goede oplossing komen. 'Wij gebruiken alleen maar dahliabloemen en geen verdere bijproducten. We hebben wel echt alle bloemen nodig om de oppervlaktes te bedekken.' Hasselo gaat er vanuit dat Rekken creatief genoeg is om het dahliatekort op te vangen. 'We zijn een klein dorpje, maar we laten wel zien waar Rekken groot in is.'

Het corso in Rekken trekt woensdag door de straten, maar donderdag en vrijdag rijdt het ook over de grens richting Oldenkotte en Vreden. 'Eén keer in de drie jaar trekken we ook door het Duitse Vreden', vertelt Hasselo. 'Dat is een uitdaging voor ons, want we moeten met de wagens door de smalle straatjes. Maar er komen veel mensen op af. De hele stad staat vol. Daar doe je het voor.'

Strop van duizenden euro's

De tegenvallende pluk is niet alleen een probleem voor de wagenbouwers van de corso's. Ook de kwekers zelf voorzien een strop. En dat zijn in dit geval de wagenbouwers van Lichtenvoorde. 'Die hebben hier allemaal een veldje dat ze in april inzaaien met dahlia's. Daarmee verdienen ze een deel van de kosten terug. Maar dit gaat ze een paar honderd tot duizend euro kosten en dat is best veel voor een wagenbouwer. En dan heb je het nog niet over de kosten van het sproeien...', aldus Stapelbroek.

Dat corsowagens in Lichtenvoorde met alternatieve materialen moeten gaan werken, daar wil Stapelbroek nog niet aan denken. 'Mocht het echt zo zijn dat over twee weken niet het aantal bloemen komt wat wij denken, dan gaan we met het kermiscomité en de wagenbouwers om tafel zitten. Je kunt het beter op tijd aan gaan, dan wachten.