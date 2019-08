Schotse band Wet Wet Wet treedt na 25 jaar weer op in Arnhem

Iedereen van 45 jaar en ouder weet het nog: het World Liberty Concert bij de John Frostbrug in Arnhem in 1995. Dat was ter ere van de vijftigste viering van de bevrijding van Europa. Nu, 25 jaar later, in het kroonjaar 75 jaar Slag om Arnhem, presenteert Bridge to Liberation haar programma waarin Wet Wet Wet terugkeert naar die historische John Frostbrug.

Op vrijdag 20 september zal de Schotse band optreden tijdens de Bridge to Liberation Experience in Arnhem.

Ook de Duitse cellist Julian Steckel en zangeres Do zijn toegevoegd aan het rijtje artiesten. Voor Wet Wet Wet (‘Love is all around’, ‘Good night girl’) is het een weerzien met Arnhem en de wereldberoemde ‘Brug te Ver’. De band trad als last minute-vervangers van Simple Minds in mei 1995 op tijdens het World Liberty Concert aan de voet van de John Frostbrug.

Ook André Hazes treedt op

Wet Wet Wet is de eerste internationale artiest op Bridge to Liberation Experience, dat dit jaar extra groot uitpakt omdat de Slag om Arnhem dit jaar 75 jaar geleden is. Dat André Hazes, Alain Clark en Romy Monteiro ook optreden op het herdenkingsconcert was al bekend.

Eric Corton uit Oosterbeek is de Nederlandse verteller en BBC-presentator en -historicus Dan Snow de Britse verteller. Het tenoren-trio Tre Voci is ingehuurd voor het het Poolse verhaal. Het Gelders Orkest zorgt traditiegetrouw voor de muzikale begeleiding en ook dansgezelschap Introdans werkt weer mee.

Omroep Gelderland doet verslag

Op vrijdag 20 september doet Omroep Gelderland van 20.20 tot 21.50 uur live verslag van de Bridge to Liberation Experience. Een dag later zenden we een samenvatting uit.