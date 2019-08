Op Reces Met | 'Arnhem is geen bv maar een samenleving'

De menselijkheid dreigt uit de gemaakte keuzes te verdwijnen in Arnhem, stelt fractievoorzitter Mark Coenders van GroenLinks in de zesde aflevering van 'Op Reces Met', een reeks van RTV Arnhem. Dat is één van de redenen waarom hij de coalitie liet vallen. We blikken met alle Arnhemse fracties terug op het politieke jaar.

door Huibert Veth

Coenders (31) is sinds de verkiezingen van 2018 fractievoorzitter van zijn partij. Daarmee was hij in één klap leider van de grootste fractie in de Arnhemse gemeenteraad. 'Ik ben dit jaar tegen heel veel zaken aan geknald.' In 2014 begon hij als raadslid voor GroenLinks.

'Vierdaagse op eigenwijsheid'

Het was een hectisch politiek jaar voor hem. Niet in de laatste plaats omdat zijn partij, samen met de PvdA, enkele weken voor de zomer de coalitiesamenwerking met VVD en D66 opzegde. Het lopen van de Vierdaagse bracht even wat 'mentale rust'. Veel voorbereidingstijd was er niet maar hij liep hem uit op 'eigenwijsheid'.

In het neoliberalisme zijn we volgens Coenders steeds meer op de economie en cijfers gericht in plaats van mensen. 'Dat doet mensen tekort. We zijn geen bv maar een samenleving.' Hij vindt dat je daarmee de menselijkheid in keuzes verliest. Ook in Arnhem, waar hij onder meer de coalitie liet vallen omdat hij meer ruimte wilde in de financiële afspraken om de zorgtekorten op te lossen.

'Raadsvergaderingen geen hoogtepunt'

De raadsvergaderingen zijn voor hem steeds minder een hoogtepunt van de week. 'Want daar moeten we het vooral over elkaar hebben. En niet over de besluiten die we moeten nemen in het belang van de stad.' Waarom die omgangsvormen een terugkerend thema blijven in de Arnhemse politiek kan hij ook niet verklaren.

'Persoonlijke aanvallen stoppen'

Met de adviezen uit het rapport Frissen over de negatieve Arnhemse bestuurscultuur had 'veel meer gedaan kunnen worden'. Coenders ziet verbeteringen sinds de verkiezingen maar ook nog partijen die zaken heel persoonlijk maken en harde bewoordingen gebruiken. 'Niet om iets te bereiken, maar om te frustreren. Die persoonlijke aanvallen moeten afgelopen zijn.'

De opstelling van voormalig coalitiepartner D66 noemt hij 'oppositioneel'. 'Je mag van een coalitiepartij verwachten dat je de verantwoordelijkheid voelt voor de bestuurbaarheid van de stad.' De manier waarop D66 het debat voert vindt Coenders op het randje van fatsoenlijk. 'Ze stellen vraagtekens bij de kwaliteit en integriteit van wethouders.'

Inhoudelijk struikelde de coalitie over de sterk oplopende zorgtekorten. 'Mensen vragen niet voor hun lol zorg aan.' De tekorten komen volgens hem omdat meer mensen zorg vragen. 'En dat is een goed teken. Dat betekent dat we mensen beter weten te bereiken.'

Geld in de spaarpot

Voor de zomer stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor een voorstel om toch vast te houden aan de bestaande financiële afspraken. 'Dat is natuurlijk wel heel makkelijk gezegd', vindt Coenders. 'Wij vinden zorg belangrijker dan het blijven vullen van de gemeentelijke spaarpot. Maar als je ons los vraagt of we meer geld in onze spaarpot willen, zeggen we ook ja. Je moet dat in zijn geheel bekijken.'

Het vertrouwen in de politiek moet volgens Coenders de komende tijd toenemen door op een goede manier met elkaar om te gaan en inhoudelijk goede plannen neer te leggen. 'Door soms over je eigen grens heen te stappen en elkaar wat te gunnen.'

Bekijk hier de volledige uitzending bij RTV Arnhem

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier