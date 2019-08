Steeds meer wild voor de bumper, dit jaar flinke stijging

Er worden elke maand honderden reeën, wilde zwijnen, edelherten, boommarters, dassen en vossen doodgereden. Volgens een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars vertoont het aantal ongelukken in onze provincie een stijgende lijn. Een verklaring daarvoor is dat er zoveel wild is in Gelderland.

Voorzitter Gijs van Aardenne van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) denkt dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt, omdat alleen Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland de aantallen bijhouden.

'Tot en met 16 augustus zijn het er al 3746 en dat is in vergelijking met vorig jaar, toen we per maand iets meer dan 400 dode dieren telden, een fikse stijging.' Om duidelijke cijfers te krijgen pleit Van Aardenne voor een landelijke, uniforme registratie van aangereden wild.

Meer wild, meer aanrijdingen

Ruben Vermeer is boswachter op de Sallandse Heuvelrug. Hij herkent het beeld dat de SWN schetst, vertelt hij aan de NOS. 'Ik reed net naar kantoor en heb onderweg zes egels en twee eekhoorns op de weg zien liggen. Dat past in principe bij de tijd van het jaar, want veel dieren hebben jongen gehad en die zijn minder ervaren. Maar zo veel als vandaag is wel een beeld dat ik in andere jaren niet zag.'

Een andere oorzaak ziet Vermeer in het rijgedrag: 'We hebben een goed reeënbestand, maar Nederland is een druk land met ontzettend veel autowegen en mensen die zich niet altijd aan de aanbevolen snelheid houden. Daardoor vallen er helaas meer slachtoffers.' Vermeer denkt dat dat effect dit jaar nog wordt versterkt door de droogte: 'Voedsel is schaarser en dieren moet langer op zoek. Daarbij steken ze steeds meer wegen over.'

Boswachter Ger Verwoerdt van Gelders Landschap en Kastelen: 'Er is momenteel veel wild. Dan is er dus ook een grotere kans op aanrijdingen. Er was op sommige plekken door de droogte minder voedselaanbod. Dan gaan dieren zich dus verplaatsen op zoek naar voedsel. Dat vergroot ook de kans op aanrijdingen. Dat aanbod van voedsel is overigens wel per regio verschillend. Ook het einde van de reeënbronst telt mee.'

Wat te doen bij botsing met wild?

Wie wild aanrijdt, kan het beste de politie bellen. Zeker als het dier waarschijnlijk nog leeft en is weggevlucht. De politie staat in contact met wildbeheereenheden. Jagers en vrijwilligers met speciaal getrainde honden gaan er dan op uit om het dier te zoeken en te kijken hoe het ervoor staat. Eventueel wordt het uit zijn lijden verlost.

