Brandend konijn gevonden: 'Ik heb hier geen woorden voor'

De politie stuitte in de nacht van zondag op maandag op een brandend konijn. Het beest werd aangetroffen aan de Woudhuizermark in Apeldoorn, meldt de politie.

Agenten reden rond 01.00 uur op de Woudhuizermark en zagen een klein brandje, midden op de weg. Ze kwamen er snel achter dat er iets bijzonders aan de hand was. De vuurhaard begon te bewegen en een huiskonijn sprong uit het vuur.

Brandwonden

Het konijn is ter plaatse geholpen, maar het beest had dusdanig veel brandwonden dat zijn leven niet meer te redden was. De politie denkt dat er sprake is van opzet. Op Facebook werd de eigenaar boos aangeschreven: 'Blijkbaar vond jij het nodig om zo met jouw huisdier om te gaan. Wilde jij van het konijn af? Maakte hij te veel rotzooi? Wij zijn in iedere geval ontzettend kwaad', klonk het.

De eigenaar schrijft echter dat haar konijn Anne vermist was uit de tuin en ze maandagochtend wakker werd met het trieste nieuws. 'Ik heb hier geen woorden voor', schrijft ze op Facebook. 'Liet haar nou gewoon in onze tuin, daar was ze gelukkig.'