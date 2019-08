NEC houdt punt over aan knotsgekke wedstrijd tegen Jong Ajax

NEC begon met Mart Dijkstra, Randy Wolters en Sven Braken in de basis en nieuweling Tom van de Looi startte ook direct. Tom Overtoom, Mike Ndayishimiye en Ole Romeny waren gepasseerd, Jonathan Okita ontbrak door een blessure.

De Nijmegenaren begonnen sterk aan de wedstrijd met meteen een goede kans voor Sven Braken. Maar het doelpunt viel aan de overzijde toen doelman Mattijs Branderhorst een afstandsschot niet onder controle kreeg en Traoré profiteerde.

Jong Ajax domineerde daarna en had een kans via Pereira. NEC kwam op gelijke hoogte. Een voorzet van Randy Wolters werd uitstekend afgemaakt door de kersverse vader Sven Braken: 1-1.

Na een voorzet van Wolters was de sterk spelende Braken zelfs dichtbij 1-2. En die kwam er even later toch toen Wolters weer een prima voorzet afleverde, die werd afgemaakt door Anthony Musaba.

foto: Broer van den Boom

De jonge vleugelspits had ook de 1-3 op zijn schoen, maar schoot voorlangs. Na rust voerde de thuisclub de druk op, maar Branderhorst redde uitstekend bij kansen van Timber en Gravenberch. De 2-2 kwam er ook via een van richting veranderd schot van Jensen.

En het werd van kwaad tot erger, want met een fraai schot in de kruising zorgde Gravenberch voor 3-2. Daarna probeerde NEC het initiatief weer over te nemen en was er een aardige kans voor Terry Sanniez. Diezelfde Sanniez veroorzaakte in de laatste minuut van de officiële speeltijd een penalty, maar die werd door Branderhorst gekeerd.

In blessuretijd waren er eerst grote kansen voor Musaba, maar de aanvaller faalde twee keer. Verdediger Kvida bezorgde in de allerlaatste seconde NEC alsnog een punt. De Tsjech schoot een corner van dichtbij binnen.

Zie ook: TERUGLEZEN | NEC speelt op de valreep gelijk in spektakel tegen Jong Ajax