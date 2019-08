'Terreurverdachten trainden met airsoftwapens om aanslag te plegen'

Twee van de zes terreurverdachten die in september vorig jaar werden opgepakt, trainden met airsoftwapens om mogelijk een aanslag te plegen. Dat denkt de politie, meldt RTL Nieuws. Ze deden mee aan een airsoft-evenement in Weert. Dat evenement werd gehouden op de locatie 'Wild Mountain'.

Het gaat om de in Arnhem opgegroeide Waïl el A. en Morat M. uit Vlaardingen. Zij maken onderdeel uit van de groep mannen die vorig jaar werd opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag in Nederland.

'Zeg: Allah is groot!'

In de administratie van de airsoftsportbond ontdekte de politie de namen van El A. en M. Op een smartphone werden foto’s en video’s gevonden waarop de verdachten staan. De politie zegt dat beiden schietend met een airsoftwapen te zien zijn, en dat M. in het Arabisch riep: 'Zeg in de naam van Allah, zeg Allah is groot, bestormingen', schrijft RTL Nieuws.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de groep ervan met bomvesten, kalasjnikovs en een autobom veel slachtoffers te hebben willen maken op 'een festival'. De rechtszaak tegen hen gaat maandag verder.

Wat gebeurde er ook alweer?

In september vorig jaar vallen gewapende eenheden huizen binnen in Arnhem, Huissen, Vlaardingen en Rotterdam. Ook een vakantiewoning in Weert is doelwit. Zeven mannen worden aangehouden. Een aantal van hen komt (uit de omgeving van) Arnhem, onder wie Waïl el A. De jongste is op dat moment achttien en wordt eind november vrijgelaten. Hij staat nu niet voor het hekje.

De leeftijden van de andere verdachten lopen uiteen van 21 tot 34 jaar. Vier van hen worden opgepakt in een vakantiehuisje in het Limburgse Weert, waar wapens liggen en waar zij wapentraining hebben gehad. Maar zij weten niet dat zij in de val zijn gelokt en samenwerken met undercoveragenten.

Wat is airsoft?

Airsoftwapens zijn nepwapens die in sommige gevallen nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Met lucht- of gasdruk worden plastic balletjes afgeschoten op 'targets'.

Mensen die dit als sport beoefenen, kleden zich vaak in camouflagekleding en gaan 'tactisch' te werk. Zo worden er bijvoorbeeld scenario's nagebootst op een veld met obstakels en objecten waarachter je je verdekt kunt opstellen, om zo realistisch mogelijk een gevechtssituatie na te bootsen.

