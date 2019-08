Oud-spelers en fans AGOVV: einde jammer en onnodig

Vijfenhalf jaar later doet het noodgedwongen einde van AGOVV nog altijd pijn in Apeldoorn.

De club ging failliet vanwege een tekort van vier ton. 'Als je ziet wat voor schulden sommige clubs daarna hadden, dan is het onbegrijpelijk dat die wel door mochten gaan en wij niet. Als de KNVB ons het seizoen had laten afmaken, hadden we meer tijd gehad en was dat geld er echt wel gekomen. Want er waren investeerders die bereid waren om het gat te dichten', vertelt een supporter. Een andere fan beaamt dat. 'Dit was zo onnodig. De gemeente Apeldoorn heeft ons ook nooit geholpen. Ze investeren liever in een wielerbaan of in Orpheus. Maar hier zijn ook fouten gemaakt. Cowboys van buitenaf hebben de club veel schade berokkend.'

Bij de reüniewedstrijd zaterdagavond was ook doelman Stefan Postma aanwezig. 'Het was absoluut levensvatbaar. De mensen eromheen wilden echt wel wat doen. Alleen heb je soms echt wat steun nodig. Maar ik denk zeker dat deze club nog had kunnen bestaan. Onnodig en zonde ook. Ik vond het geweldig om hier weer te zijn. Het mooiste sportpark van Nederland. Ik heb speciaal mijn zoon meegenomen om hem dit een keer te laten zien.'

Edward Sturing speelde ooit in de jeugd van AGOVV en volgde het betaald voetbalavontuur op de voet. 'Heel erg jammer, want het was heel leuk betaald voetbal in Apeldoorn. Ik ging er altijd graag naartoe op vrijdagavond. Maar financieel was het gewoon niet haalbaar.'