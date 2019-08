Al 25 jaar de meest bijzondere camera's en snufjes op de fotograficabeurs Doesburg

Hij is voor de gelegenheid speciaal uitgedost in een kostuum uit het begin van de vorige eeuw. Fotograaf en verzamelaar Roel Fokken uit Doesburg wandelt zondag trots rond tussen de kramen van zijn fotograficabeurs. Boven op zijn pet een grote kaart, met de tekst '25 jaar'.

door Ton Arbouw

25 jaar, zo lang bestaat de beurs met historische foto en film apparatuur al in Doesburg. Er komen zelfs mensen uit Japan naar het stadje om historische fotocamera's te kopen.

Speciaal voor de gelegenheid bezorgt Roel een presentje met een potje Doesburgse mosterd bij de 140 standhouders op de markt. De Doesburger neemt een kruiwagen vol cadeautjes mee en gaat langs de kramen.

'Filmcamera's'

Samen met de verzamelaar van houten camera's en fotograaf Henk Riswick organiseert Roel nu deze jaarlijkse beurs. Roel is door zijn verzameling camera's ook betrokken geraakt bij de filmwereld. Zo heeft hij antieke camera's geleverd voor films als Zwartboek, Bankiers van het verzet en Sunny boy.

Ook heeft hij als fotograaf kleine rolletjes gekregen in films. Zelf had hij best begin vorige eeuw willen leven; 'prachtige kleding hadden ze in die tijd en natuurlijk de opkomst van de fotografie', verklaart Roel.

'Nog niet stoppen'

De markt is in 1995 met een paar kramen begonnen. Nu is het een internationale beurs met 140 standhouders in de straten van Doesburg. Naast de verkoop van camera's lenzen en ontwikkelapparatuur zijn ook demonstraties te zien, bijvoorbeeld met fotograferen op glas.

Als het aan Roel en Henk ligt gaan ze nog jaren door met de beurs. 'Zeker zolang als onze gezondheid het toelaat' zegt Henk Riswick.