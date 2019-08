De tactiek tegen Jong Ajax voor NEC: ze op een goede manier aanpakken

François Gesthuizen wist Jong Ajax als trainer van Achilles meerdere keren te verslaan. 'Ja, dat was thuis. Want uit met Achilles zijn we daar ook wel eens van het kastje naar de muur gestuurd. Maar het is dubbel. Je moet ze niet teveel ruimte geven, maar aan de andere kant moet je op een goede manier ook goed aanpakken. Het is wel de vraag wie er gaan spelen met de Champions League die ze in het vooruitzicht hebben. Maar het blijft altijd een ploeg met individueel goede spelers.'

De laatste keren was iedere wedstrijd tegen Jong Ajax een drama voor NEC. 'Ja, maar ik denk meer aan nieuwe ronde nieuwe kansen', zegt middenvelder Mart Dijkstra. 'Je moet ze niet laten voetballen, want je weet dat ze een goed positiespel spelen. Het is bekend hoe zij spelen en aan ons om het te ontregelen.'

Dijkstra leek lang te zijn uitgeschakeld, maar traint toch weer volop mee. 'Ik wist dat er iets niet goed was. Pijn in de lies en heupstreek. Het ergste scenario was het niet,want dan was ik er maanden uit geweest. Er is een MRI-scan gemaakt van de heup en de heupkop, daar was niks aan de hand. Maar er moet nog wel onderzocht worden waar de pijn vandaan komt. Maar tot die tijd mag ik gewoon sporten, als de pijn het toelaat. Of ik speel tegen Jong Ajax weet ik niet. Ik train volle bak, dus dan kan ik gewoon spelen.'

Gesthuizen heeft daarom ruimere keuze op het middenveld. 'Met Tom van de Looi is er een controlerende middenvelder bij gekomen. De kans is aanwezig dat hij gaat beginnen. We zoeken alleen nog wel een tien. Verder moeten we even kijken of Mart Dijkstra kan spelen, in overleg met de medische staf. En dat geldt ook voor Jonathan Okita.'