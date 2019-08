Musici verkiezen optreden in Nationaal Jeugdorkest boven tripje Spanje

De creativiteit en drive van de musici maken het Nationaal Jeugdorkest een groot succes. Het laatste concert dat tijdens de NJO Muziekzomer door de jongeren in Gelderland wordt gehouden is vanavond in theater Orpheus in Apeldoorn.

Volgens dirigent Antony Hermus wordt het succes niet alleen bepaald door de jongheid van de musici, maar ook door hun open houding.

'Ze geven allemaal hun vakantie in Spanje ervoor op om te leren', vertelde Hermus in het radioprogramma Zin in Zondag. 'Allemaal hebben ze de wil en drive om het zo goed mogelijk te doen'.

Tekst loopt door onder de audio:

De dirigent, die zelf op 6-jarige leeftijd begon met pianospelen, heeft het orkest in korte tijd zien ontwikkelen: 'Mijn taak is om de jongeren in korte tijd in hun rol te kunnen laten groeien als gezelschap.'

Het Nationaal Jeugdorkest speelt vanavond onder meer Igor Stravinsky's betoverende Le baiser de la fée (De kus van de fee) en Symphonie fanastique van Hector Berlioz. Na zondag is het Nationaal Jeugdorkest te bewonderen in het Concertgebouw in Amsterdam.