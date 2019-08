Een hele uitdaging: een week rondkomen van 50 euro

Brouwer kwam op het idee door een actie in Rotterdam. Daar leven onder meer raadsleden een week lang van 50 euro. Brouwer: 'Het is om bewust te worden wat het is om te leven in armoede.'

De afgelopen week begon al met een stressmoment voor Brouwer. Het mesje van zijn scheerapparaat dat normaal vier maanden meegaat bleek afgebroken te zijn en een nieuw exemplaar kost 15 euro. 'Toen dacht ik: verdorie dat is dertig procent van mijn weekbudget, dat kan ik nu niet betalen.'

Tekst gaat verder onder de video:

Voor de Beuningenaar duurt deze uitdaging slechts een week, maar voor vele mensen in Nederland geldt dit het hele jaar. Uit de laatste cijfers van het Nibud blijkt namelijk dat 1 op de 3 Nederlandse huishoudens maar moeilijk rond kan komen.

Zie in onderstaand kaartje hoeveel procent van mensen in jouw gemeente een laag inkomen heeft (tekst gaat daaronder verder):

Veel dingen zijn er met een krappe portemonnee dus niet mogelijk. Dat betekent bijvoorbeeld ook het afslaan van een uitnodiging om met vrienden iets te gaan drinken. Brouwer: 'Zo ontstaat dus een sociaal isolement voor mensen voor wie dit langere tijd geldt.'

Boodschappen doen met een rekenmachine

Boodschappen deed Ricardo de afgelopen week met de rekenmachine in de hand. Over iedere uitgave dacht hij twee keer na. 'Ik moet over alles nadenken. Hoe ik naar mijn werk kom bijvoorbeeld. Normaal ga ik met de trein, nu rijd ik met een collega mee, wat trouwens wel gezellig is. Maar ook koop ik nu geen lunches op mijn werk en smeer ik mijn eigen boterhammen in de ochtend.'

Normaal geeft Brouwer gemiddeld 150 tot 200 euro in de week uit aan eten, drinken, leuke dingen en vervoer. Het geld dat hij nu uitspaart, gaat naar het Armoedefonds. 'Ze hebben daar bijvoorbeeld een schoolspullenactie voor kinderen. Dat vind ik een heel goed doel', aldus Brouwer. Ook heeft hij vrienden en bekenden gevraagd zijn actie te sponsoren.

Zou iedereen eens een week moeten leven van slechts 50 euro? Brouwer: 'Iedereen die modaal of bovenmodaal verdient? Ja! Doe dit maar eens.'

Zie ook: