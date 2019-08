Varsseveldse optocht groter dan ooit

Hij was de vijftigste keer en hij was mooi: de Varsseveldse optocht, onderdeel van de Volksfeesten in Varsseveld. Het hele dorp liep uit en zag de wagen 'draadjesvlees' van de Drankelingen er met de hoofdprijs vandoor gaan. En bijzonder: ontwerper Arthur had de bloemen laten rijgen in plaats van laten plakken. Een primeur in corsoland.

Maar liefst 50 groepen deden mee in de optocht. Bloemenwagens, maar ook loopgroepen en carnavalsachtige creaties deden mee. De optocht, die geen corso wordt genoemd, is groeiende. Nieuwe groepen sluiten zich aan om thema's als vijftig jaar maanlanding, eikenprocessierups en brommers kieken op een creatieve manier aan het publiek te tonen. Aan sommige wagens is maanden gewerkt.

Reusachtig

Vooral de bloemenwagens trokken veel aandacht. Bouwgroep Glispa had een prachtige wagen met reusachtige brommers die echt bewegen, Vrouwen van Nu reden in een wagen met veel stripfiguren. En de gymnastiekvereniging was actueel met hun fladderende vlinders op bloemen. Hun wagen was goed genoeg voor de tweede prijs.

Hoofdprijs

De Drankelingen met 'draadjesvlees' haalden de hoofdprijs op. Zij hadden gekozen voor een grote os. Om de haren van de os zo natuurlijk mogelijk te laten wapperen in de wind waren de bloemen geregen in plaats van geplakt, volgens eigen zeggen een unicum is de corsowereld. Het leverde ze de hoofdprijs op.

Emotioneel

De bouwers reageerden emotioneel op de 1e prijs: ze hadden dit jaar te maken gekregen met onverwachte tegenslag. Er waren dit jaar enkele leden van de groep ontvallen. De prijs werd postuum aan hen opgedragen.

De Varsseveldse Volksfeesten worden zondag afgesloten.