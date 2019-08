Sociale wijkteams luiden noodklok: 'Dat gaat de Arnhemmer merken'

De sociale wijkteams moeten meer gaan doen zonder extra personeel, wil het Arnhemse college. Dat gaat niet zonder consequenties, stellen de wijkteams in een brief aan de Arnhemse politiek. 'Dat gaat de Arnhemmer merken.'

door Huibert Veth

Het stadsbestuur wil dat de sociale wijkteams op een andere manier gaan werken. Dit zou in goed overleg met sociale wijkteams worden uitgewerkt. Deze week deelde de wijkteams opnieuw hun zorgen over de plannen.

'Te weinig tijd'

Nu al is er volgens de wijkteams te weinig tijd voor preventie en samenwerking. Dat zal verder in het gedrang komen wanneer er 'meer controlerende en monitorende taken' naar de wijkteams gaan. De wijkteams zijn bang voor meer versnippering in de zorg en wachttijden voor inwoners. Vorig jaar wees de gemeente nog een verzoek voor 22 extra medewerkers af.

De wijkteams stellen dat de werkdruk al hoog is en alleen maar groter wordt door toenemende vragen van inwoners. Tijdwinst door anders te werken, zal volgens de wijkteams moeilijk zijn.

'Overtuigd dat het kan'

De gemeente verwijst voor een reactie op de noodkreet van de wijkteams naar het laatste debat dat hierover gevoerd is. Toen waren de wijkteams er volgens wethouder Roeland van der Zee er nog 'van overtuigd' dat het kan. Dit lijkt haaks te staan op de boodschap van het bestuur van de sociale wijkteams.

Volgens Van der Zee kan er meer kostenbewustzijn en een zakelijke instelling ontstaan door nieuwe modellen. Ook moeten er minder uren worden besteed aan zaken die niet direct met de cliënten te maken hebben. Verder kunnen volgens hem bepaalde gesprekken met één coach worden gevoerd in plaats van met meerdere. Ook wil de wethouder doelmatiger werken door kennis te vergroten.

'Zegt genoeg over werkdruk'

D66 stelt vragen over de kwestie. De partij wil onder meer weten hoe de wethouder zijn uitspraken rijmt met de brief van de sociale wijkteams. Raadslid Mattijs Loor (D66): 'Mensen krijgen de sociale wijkteams nu al vaak niet te pakken. Dat zegt genoeg over de werkdruk.' Ook vraagt hij zich af in hoeverre het college bezig is om samen met de wijkteams vorm te geven aan de beoogde nieuwe werkwijze.

Rol wijkteams

De doelstelling van de sociale wijkteams is om zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners te leveren. Coaches begeleiden inwoners met het maken plannen. Zelf geven coaches kortdurende hulp en ondersteuning. Ook helpen zij inwoners om hun netwerk en de basisvoorzieningen te benutten.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier