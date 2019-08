'Mooi om Dejan Curovic te eren met zege Vitesse'

Bryan Linssen was nog geen tien jaar oud toen de Serviër zijn doelpunten maakte namens Vitesse. 'Ik kan hem mij nog wel herinneren. Ik heb goals van hem gezien, maar als persoon heb ik hem helaas niet gekend. Ik denk wel dat we hem mooi geëerd hebben. Ik denk dat hij vandaag gekregen heeft wat hij verdiende. Een clubicoon, ik heb gehoord dat hij hier een grootheid is.'

Trainer Leonid Slutskiy zag de impact van Curovic ook. 'Ja, heel belangrijk voor de supporters en voor ons. En het gaf ook wel wat extra druk. Maar ik ben vooral blij met de tweede helft. Vorig jaar was het vaak zo als we voor rust slecht speelden, dat we daarmee doorgingen in de tweede helft. Maar nu kantelden we de wedstrijd na de rust. We waren fris en toonden we kwaliteit. We moeten nog bepaalde dingen beter gaan doen, maar het was solide en al twee clean sheets achter elkaar, wat niet normaal is voor ons. We staan nu eerste, maar dat is morgen alweer voorbij en is ook niet zo belangrijk.'

Vitesse-fans maken foto's van de stand, omdat hun club nu bovenaan staat. 'Daar staan we inderdaad en dat voelt wel lekker', vindt Linssen. 'We spelen nog niet top, maar we winnen dit soort wedstrijden. En we hebben ook gewoon een goed team.'