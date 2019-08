Politie gebruikt geweld na mishandeling agenten bij wedstrijd Vitesse, voorzitter supportersclub PEC woest

De politie heeft vrijdagavond na afloop van de wedstrijd van Vitesse tegen PEC Zwolle in Arnhem ingegrepen in het vak met de uitsupporters. Ze zegt dat ze dit deed nadat er twee agenten zijn mishandeld. Dat gebeurde tijdens een ophoudprocedure in stadion GelreDome. Drie jongemannen zijn aangehouden.

Politiewoordvoerder Simen Klok laat weten dat de wedstrijd rustig verliep, maar dat het na afloop onrustig werd in het uitvak: 'Er zijn toen twee agenten mishandeld, één kreeg een trap in zijn rug, één is geslagen.' De politie heeft alle auto's van PEC Zwolle supporters onderzocht. In één auto vond ze een verdachte van de mishandeling, een andere man in de auto werd aangehouden voor belediging. In de supportersbus werd later nog een van de verdachten van de mishandeling aangehouden. De jonge verdachten zijn 18,18 en 20. Zij zitten nog vast en worden gehoord.

Freddy Eikelboom, voorzitter van de Supportersclub PEC Zwolle, spreekt van een matpartij richting de fans van de uitploeg. 'Uit het niets begonnen ze te slaan. Mijn arm is helemaal dik.'

Tijdens een ophoudprocedure moeten supporters doorgaans 15 minuten wachten, maar wat jonge fans van Zwolle probeerden volgens Eikelboom eerder het uitvak te verlaten. Toen hij zelf het stadion uit wilde gaan, werd hij naar eigen zeggen hardhandig tegengehouden door een agent. Ook zijn 14-jarige dochter is volgens hem geraakt. Daarnaast werd zijn zoon, die zijn 18e verjaardag vierde, gearresteerd voor mishandeling. 'Hij was boos omdat zijn vader en zusje te grazen werden genomen.' Mijn vrouw is nog bij hem geweest op het politiebureau, maar werd niet binnengelaten.

Incidenten in onderzoek

Eikelboom zegt niet te begrijpen waar de politieactie vandaan kwam. 'We waren met 150 mensen naar Arnhem gekomen en er was niets aan de hand. Er was geen sprake van agressie.' De voorzitter van de supportersclub zegt agenten die hem sloegen op beeld te hebben staan en aangifte te doen op het politiebureau.

De veiligheidsmanager van PEC Zwolle, Jeroen van Leeuwen, bevestigt dat er sprake was van een politieactie tijdens de ophoudprocedure. De incidenten worden onderzocht, zegt hij tegenover RTV Oost. 'Wij zijn nu in overleg met de supportersverenigingen, Vitesse en de politie om alle verhalen aan te horen.'

Simen Klok van de politie laat weten dat iedereen die zich onheus bejegend voelt door agenten altijd een klacht kan indienen.