Mike Snoei: 'Er is angst voor ons, dat is wel leuk om te zien'

MVV was vrijdag in eigen stadion een maatje te klein voor De Graafschap (0-3). De Superboeren onder leiding van Didammer Mike Snoei liggen op koers met twee overwinningen en twee clean sheets. 'We hebben ook veel fysiek en dat hoor je ook van de tegenpartij. Die zijn daar toch wel van onder de indruk', doelt de trainer op het centrum met Van de Pavert en Van Huizen en spits Seuntjens.

Kapstok als aanvoerder

Vooral die laatste is belangrijk bij De Graafschap, als kapstok van het elftal. 'En dat wordt steeds duidelijker. Zo leep en gepokt en gemazeld. Ik heb hem niet voor niets de aanvoerdersband gegeven', zegt Snoei na de ruime zege in Maastricht. 'Twee maanden geleden sprak ik met hem en toen voelde ik het al. Op de weg terug wist ik, dit wordt mijn aanvoerder. Hij heeft de juiste overtuiging. We hebben in onze as ook bewust gekozen voor ervaring.'

Bekijk het interview met Mike Snoei (de tekst gaat verder na de video):



Seuntjens maakte de 3-0, maar vertelde in De Geusselt dat hij weinig waarde hecht aan het maken van goals dit seizoen. 'Nou, dan liegt hij een beetje', zat Snoei er weer als vanouds bovenop. 'Maar een leugentje om bestwil mag best. Hij wordt al boos als hij op trainingen een kans mist. Die geilheid om te scoren heeft hij nog steeds.'

Goede weg

Sprankelen en swingen deed De Graafschap nooit in Maastricht. Maar een goede start met overwinningen is belangrijker dit seizoen. 'We hebben nog veel huiswerk, maar dat is logisch. Soms worden acties te ver doorgevoerd. We zijn op de goede weg, maar dat is het ook. Meer niet.'

Na rust had De Graafschap geen kind aan het povere MVV. 'Dan hoop je misschien wel dat ze gaan stormen, maar ze gingen juist terug naar de middenlijn. Er is wel angst voor ons en dat is ook leuk om te zien', besloot een zelfverzekerde Snoei.