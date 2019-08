'Vitessenaar voor het leven', indrukwekkend eerbetoon aan overleden Curovic

Curovic overleed afgelopen zondag op 51-jarige leeftijd in zijn thuisland, na een kort ziekbed. Familie, vrienden en voormalig ploeggenoten woonden vrijdag de wedstrijd bij, om Curovic eer te betuigen. Onder meer zijn oud-aanvalspartner Nikos Machlas was aanwezig in stadion GelreDome, waar Vitesse met 3-0 van Zwolle wist te winnen.

Condoleancespandoek in het supportershome

De hele week konden fans al een condoleanceregister tekenen. Supportershome Monnikenhuize was ook vrijdag open voor het tekenen van een condoleancespandoek. 'Wat deze voetballer van Vitesse zo speciaal maakt, is dat hij er altijd voor de supporters was', herinnert een fan zich. 'Hij maakte de laatste goal op Nieuw Monnikenhuize, wat natuurlijk gaaf was. Maar ook de eerste hier in GelreDome, en dat zal denk ik niemand vergeten. Het was een bijzonder mens.'

Bekijk de beelden (de tekst gaat verder onder de video):



Een andere supporter typeert Curovic als 'een echte volksspeler'. 'Hij is echt een topper voor ons geweest en heeft veel doelpunten gemaakt. Een grote schok dat hij op zo'n jonge leeftijd is overleden.'

'Dejan Curovic was dé gangmaker. De man waar je voor naar het stadion toekwam. Hij was heel oprecht en benaderbaar. Na de wedstrijd kon je rustig een biertje met een biertje drinken', vertelt een andere fan. 'Het was gewoon een fantastische speler, die we zullen missen.'

Wat de fans betreft, blijft het niet bij het indrukwekkende eerbetoon van vrijdag. Een fan oppert om een tribune naar Curovic te vernomen. 'En hij verdient postuum de Zilveren Vitesse-speld. Ik zou eigenlijk niet weten waarom dat niet zou kunnen, want hij is echt een Vitessenaar voor het leven.'

Zie ook: