Waarom Boven-Leeuwen 'de mooiste vuilnisbelt van heel Gelderland' heeft

Boven-Leeuwen was vrijdag het decor van Zomer in Gelderland, als tiende dorp in een reeks van twintig. 'Het ene dorp zegt: wij hebben de oudste kerk, het andere dorp: nee, die van ons is ouder. Wij zeggen: wij hebben de mooiste vuilnisbelt van heel Gelderland', vertelt Rubens aan tafel bij presentatrice Angelique Krüger.

Populierenbos

Park Groenewoud was tot 1970 de plek van de vuilstort in Boven-Leeuwen. Het ligt midden in het dorp en de grond is eigendom van de kerk. Die maakte er een populierenbos van, maar daar kwamen roeken in.

Inwoners stapten daarop naar het bestuur van de kerk, waar Rubens destijds in zat. 'Die zeiden: die bomen moeten weg, want we hebben last van de roeken. Ze scheten auto's onder en begonnen 's morgens om 5.00 uur te krassen. Dat was gewoon niet leuk meer.'

Steun van de provincie

Er is volgens Rubens jarenlang hard gewerkt aan het nieuwe park, dat in 2011 opende. 'We organiseren van alles. Jeugdvakantiedagen, survivalruns, Halloween en Koningsdag. En er is een ruwer deel waar je prima paaseieren kunt verstoppen.'

Maikel Rubens bij Zomer in Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Voor de aanleg kregen de inwoners steun van de gemeente en ook de provincie hielp mee. 'We hebben tegen de provincie gezegd: dit gaat onze gemeenschapszin versterken. Hier gaan we bij elkaar komen. Hier gaan we de hond uitlaten. Hier gaan jong en oud elkaar ontmoeten. En het is allemaal uitgekomen.'

Jaar na jaar mooier

Iedere week is iemand aan de beurt om te maaien, zegt Rubens. 'We maken de prullenbak leeg. En we zorgen aan het begin en einde van het seizoen dat het winter- en zomerklaar is.'

Ondertussen wordt er gespaard om het park leuker te maken. Er zijn bijvoorbeeld twee voetbalgoals geplaatst en het is park van stroom voorzien om lampen neer te kunnen zetten. 'Zo maken we jaar na jaar het park mooier.'

