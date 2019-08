Taxibedrijf opnieuw in financiële problemen, chauffeurs zijn het zat

Het zou gaan om veertien chauffeurs, maar die durven niet allemaal hun mond open te doen, zegt oud-medewerker Silvia Schep uit Wezep. Zij neemt nu het voortouw. Ze wacht nog steeds op haar geld van juni en is het nu zat. 'Het gaat voor mij om bijna 900 euro. Het was al maanden zo dat ze de betaaldatum verschoven naar de 10e, maar toen ze zelfs daar overheen gingen, ben ik gaan bellen.'

Eigenaar niet bereikbaar

Dat deed ze met de zoon van de eigenaar, want Evertjan Ordelman zelf kreeg ze niet te pakken. 'Ik ben er op een gegeven moment zelfs naartoe gegaan. Ook toen kreeg ik hem niet te spreken.'

Die avond kregen de chauffeurs wel een e-mail: de lonen konden niet worden overgemaakt.

Eerder faillissement

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf in financiële problemen zit. In 2016 ging het al eens failliet, maar toen kon het een doorstart maken. Ordelman kwam een jaar geleden ook al negatief in het nieuws toen het bedrijf een vrouw in een rolstoel uit de taxi zette.

Silvia heeft per 1 juli haar ontslag ingediend. 'Maar ondertussen rijdt Ordelman gewoon door', zegt Silvia. 'En daardoor kan ik mijn geld ook niet krijgen via het UWV.'

Silvia is ten einde raad. 'Ik slaap er slecht van. Maar we laten het er niet bij zitten. We onderzoeken nu of we als chauffeurs zelf het faillissement kunnen afdwingen. Voor mij is 900 euro een boel geld. Dus ik ga alles doen wat ik kan om dat alsnog te krijgen.'

Het taxibedrijf laat weten dat alleen Ordelman zelf op de kwestie kan reageren. Hij is echter niet bereikbaar voor commentaar.