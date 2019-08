Ondernemers strijden voor behoud van parkeerplaatsen in centrum Didam

'Wij denken aan omzetverlies', zegt ondernemer Peter van Houten. Hij is eigenaar van een verfzaak aan het plein. 'Mensen parkeren nu nog voor de winkel en kunnen makkelijk naar hun auto toelopen. 'Straks moeten ze achter de kerk gaan parkeren.' Van Houten is niet perse tegen de nieuwe plannen voor de metamorfose van het centrum, maar wel tegen het aantal parkeerplaatsen dat dreigt te verdwijnen.

Tekst gaat door na de video:

'Er wordt niet naar ons geluisterd', zegt van Houten. 'Niemand op het plein is hier blij mee.' Een evenementenplein dat maar een aantal dagen per jaar in gebruik is tijdens de kermis of schuttersfeesten vindt Van Houten maar raar. 'Aan de overkant is straks een braakliggend terrein waar parkeerplaatsen kunnen komen, maar daar wordt niks mee gedaan.'

'Klanten moeten een grotere afstand lopen'

Douwe de Boer is eigenaar van een chocola- en vlaaienwinkel op het Lieve Vrouweplein. Ook hij ziet het verdwijnen van de parkeerplaatsen met lede ogen aan. 'Veel klanten komen meerdere vlaaien halen en moeten met die dozen naar de parkeerplaats bij de kerk lopen', zegt de Boer. 'Ik heb ook veel oudere klanten die moeilijk te been zijn en die moeten ook een grotere afstand lopen.'

De Boer is niet helemaal tegen de nieuwe plannen voor een evenementenplein. Hij snapt alleen niet dat de parkeerplaatsen moeten wijken voor een stuk grond dat maar een aantal dagen per jaar in gebruik is. 'De rest van het jaar staat het leeg, maak er dan beter gebruik van', zegt de Boer.

Volgens de ondernemer stonden in de eerste plannen van de gemeente de parkeerplaatsen nog gewoon ingetekend. 'Men heeft ergens in het proces toch besloten om de parkeerplaatsen te schrappen', aldus de Boer. 'Zonder ook maar met één van de ondernemers te overleggen. Dat kwam voor ons als een complete verrassing.'

'We kunnen alle opties bekijken'

Volgens wethouder Oscar van Leeuwen van de gemeente Montferland wil hij met de ondernemers in gesprek blijven over de plannen. 'We zijn al een aantal keren met de ondernemers om tafel geweest', aldus van Leeuwen. 'Er zijn veel ideeën met elkaar gewisseld. Het plan is op een aantal punten naar de wens van de ondernemers aangepast.'

De plannen voor het plein zitten in een schetsfase. Dus is er volgens wethouder Van Leeuwen nog ruimte voor gesprek. 'Uiteraard kunnen we alle opties bekijken, zolang er nog niks is uitgevoerd', aldus Van Leeuwen.

'Eén van de uitgangspunten is wel dat we vasthouden aan het niet parkeren op het Lieve Vrouweplein. Het moet een compromis worden tussen verschillende belanghebbenden. We willen een optimaal plan neerleggen om te werken aan een mooi Didam.'

Volgens de wethouder is er nog steeds alle ruimte om te werken aan dat plan, omdat alles medio 2020 definitief vorm krijgt. 'We willen aan het eind van dit jaar over van de schetsfase naar de definitieve fase. Dan wil ik wel op hoofdlijnen weten wat we gaan doen.'

Op korte termijn om tafel

Een petitie voor het behoud van de parkeerplaatsen is inmiddels ruim zeshonderd keer ondertekend. 'Van klanten hoor je ook dat ze het belachelijk vinden. Didam is een boodschappenstad', zegt Van Houten. 'Mensen komen gericht wat kopen en willen snel weer weg.' De ondernemers hopen dat de gemeente wil kijken naar een goed alternatief.

'Doe de helft van de parkeerplaatsen weg en ga het een beetje moderniseren', zegt ondernemer Van Houten. 'Daar ben ik het ook wel mee eens, maar alle parkeerplaatsen helemaal weg gaat gewoon niet werken.' De ondernemersvereniging ‘Gastvrij Didam’ en de gemeente Montferland zitten op korte termijn om tafel om tot een oplossing te komen.