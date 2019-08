Politieke teksten, vlaggen en truien tijdens kinderbouwdorp; gemeente wil gesprek

Het kinderbouwdorp in de Nijmeegse wijk Waterkwartier stond voor Danny Cornelissen en zijn kinderen in het teken van de extreemrechtse groepering Identitair Verzet. De gemeente noemt dat 'niet wenselijk' en wil met de organisatie van het bouwdorp om tafel voor een evaluatie.

door Sven Strijbosch

De evaluatie van de kinderbouwdorpen is standaard, maar dit jaar gaat speciale aandacht uit naar de incidenten in het Waterkwartier. 'We zullen die nadrukkelijk meenemen. Op een buurtactiviteit voor kinderen horen geen politieke statements thuis', benadrukt een gemeentewoordvoerder. De gemeente subsidieert het bouwdorp met 4000 euro en wil het volgend jaar anders zien.

Voormalig voorman Gele Hesjes

De Nijmeegse Cornelissen is bekend als voorman van de Gele Hesjes in zijn stad, maar daar is hij inmiddels mee gestopt. Wel is hij nog betrokken bij de groeperingen Nijmegen Rechtsaf en Identitair Verzet. Op de boot die zijn kinderen bouwden prijkte de vlag van Identitair Verzet. De kinderen liepen in truien van de groepering. Ook werd de leus 'Defend Europe' op het bouwwerk aangebracht.

'Toen wij die signalen kregen is er gelijk een medewerker heen gefietst. De leus is toen overgeschilderd en de vlag is verwijderd', stelt de gemeente Nijmegen. Cornelissen zelf is zich van geen kwaad bewust: 'Het was het thema van ons bouwwerk, als leukigheidje bedoeld, eigenlijk. Mijn kinderen weten wat papa doet en zijn daar trots op.'

De woede van Cornelissen ging vooral uit naar de Europese vlag die op het terrein van het bouwdorp hing. 'Ik zie die vlag als hét kwaad. Die vlag is ook een politiek statement. Kinderen krijgen vrij om te demonstreren voor het klimaat, dat is hetzelfde', reageert Cornelissen op de kritiek dat hij kinderen inzet voor politieke doeleinden.

Hoe dan ook: de gemeente Nijmegen wil het niet meer zien en gaat het gesprek aan met de organisatie. Naast de actie van Identitair Verzet waren er meer ongeregeldheden. In de nacht van maandag op dinsdag richtten onbekenden vernielingen aan op het terrein. Of dat een reactie was op de actie is niet duidelijk. De organisatie was er niet blij mee: 'Het was schrikken. Bouwwerken van kinderen zijn vernield, het snoep is gestolen en er zit een scheur in de tent.'

Actie bij bibliotheek

Identitair Verzet is een landelijke groepering die in 2012 werd opgericht. Ze staan voor de 'eigen, Nederlandse cultuur'. 'Wij zullen niet langer zwijgend toezien hoe vreemde culturen een aanslag plegen op onze identiteit. Wij kiezen voor onze identiteit, ons erfgoed', stellen ze op hun website.

Eerder waren ze betrokken bij een actie voor de Nijmeegse bibliotheek. Ze waren naar eigen zeggen 'tegen de indoctrinatie van kleine kinderen door transgenders'.

Zie ook: