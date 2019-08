VIDEO | Veilig Verkeer Nederland wil e-bike lessen voor jeugd

Wie op een gewone schooldag over de Groesbeekseweg in Nijmegen fietst, ziet ze bij bosjes staan: scholieren op een elektrische fiets. Ook elders in de provincie, waar tieners soms vele kilometers moeten afleggen naar de middelbare school, is de trend onmiskenbaar: de e-bike is zijn stoffige imago allang kwijt en scholieren maken er massaal gebruik van.

Vier op de tien fietsen die vorig jaar werden verkocht, was elektrisch, blijkt uit verkoopcijfers van de RAI Vereniging, BOVAG en marktbureau GfK. De gewone stadsfiets maakte nog maar 34 procent uit van het totaal.

Mooi en stoer

Er bestaan geen cijfers hoeveel fietsen er aan scholieren worden verkocht, maar dat de vraag onder scholieren stijgt, merkt vrijwel iedereen. 'Ze vinden het mooi en stoer. Het is ook beter dan de bus. En de scooter is helemaal uit', stelt Maarten Akkers, voorzitter van BOVAG Fietsbedrijven en zelf fietsproducent in Nijmegen.

De verkoop van de brommer heeft al jaren te lijden onder de invoering van het rijbewijs. De komst van de e-bike biedt scholieren een alternatief om met eigen vervoer toch snel op school te zijn.

'Vooral onder brugpiepers zie je dat ze een elektrische fiets aanschaffen. Door de overstap van de basisschool naar de middelbare school moeten ze per definitie verder fietsen. Door de e-bike zijn ze niet meer afhankelijk van het openbaar vervoer. Bovendien kan je dan samen fietsen', stelt ook Ivo Smit van de Gelderse Fietsersbond.

Kijk hier naar een reportage over de jeugd en hun e-bike (de tekst gaat verder onder de video):

Maar zijn tieners wel te vertrouwen op zulke snelle fietsen? Kunnen ze de extra gevaren in het verkeer goed inschatten? 'Hun hersenen zijn inderdaad nog niet helemaal uitgerijpt. Het is dus goed wanneer ouders aan het einde van de vakantie de route naar school met hun kinderen oefenen', stelt Smit van de Fietsersbond. Tegelijkertijd relativeert hij het gevaar. 'Uiteindelijk is het groepsfietsen onder scholieren gevaarlijker: dan zijn ze sneller afgeleid.'

Draag een helm

Veilig Verkeer Nederland adviseert de tieners een helm te dragen. 'En wees je ervan bewust dat je sneller gaat. Onze verkeersexamens bereiden leerlingen in groep 7 en 8 voor op de verkeersdeelname. Daar zit nu nog niks over de elektrische fiets in. Het is te overwegen om daar in het verkeersexamen meer aandacht aan te besteden.'